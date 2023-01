Diletta Leotta, padel e amore con Loris Karius

La conduttrice sportiva e il portiere del New Castle “cambiano” campo da gioco

Diletta Leotta e Loris Karius uniti anche dalla passione per il padel. Dopo aver trascorso le vacanze di Natale in Sicilia e poi qualche giorno di relax sulla neve, la coppia si è concessa una domenica di divertimento tra una partitella e tante risate. La conduttrice sportiva, sexy in tutina aderente floreale, e il portiere del New Castle hanno ripreso divertenti siparietti con la racchetta (o meglio la pala) in mano. Lei è uno spasso e lui non trattiene gli sghignazzi.

Una domenica al padel – Belli, innamorati e sportivi, Diletta Leotta e Loris Karius condividono la passione per il padel, un gioco a coppie simile al tennis in cui in un campo (più piccolo di quello in terra rossa tipico) delimitato dalle pareti ci si sfida con una pallina che può rimbalzare ovunque rimanendo in gara. Lei per la partitella con il suo compagno ha scelto una mise decisamente sensuale: una tutina floreale aderente che mette in risalto il suo fisico tonico e perfetto e cerca di contenere il suo décolleté strabordante. Lui più easy in tshirt oversize e pantaloncini. I due giocano tra risate e divertimento e riprendono i siparietti più esilaranti come quando Diletta manca una pallina muovendo a vuoto la sua pala in aria.

Uniti dal padel come Totti e Noemi – Diletta Leotta e Loris Karius non sono i soli innamorati a condividere la passione per il padel. Prima di loro ha fatto storia l’amore nato sui campi di Francesco Totti e Noemi Bocchi. La neocoppia più chiacchierata del 2021 si sarebbe conosciuta proprio con la pala in mano tra un match e l’altro. E se in dodici mesi sono arrivati a metter su casa insieme e a creare una bella famiglia allargata, c’è da augurarsi che anche per Diletta e Loris il padel sia un portafortuna destinato a portarli a una bella convivenza.

Natale e Capodanno insieme – Diletta Leotta e Loris Karius stanno bruciando le tappe del loro amore e, nonostante la lontananza delle città in cui vivono (lei a Milano, lui a Londra), fanno di tutto per stare insieme il più possibile. A Natale il portiere del New Castle ha raggiunto la bionda conduttrice sportiva in Sicilia, dove ha conosciuto la famiglia di lei. Poi si sono dileguati tra la neve in montagna concedendosi qualche giorno tutto per loro a suon di relax e coccole. Ora finite le feste, riescono comunque a mantenere impegni di lavoro e tempo per la coppia. Anche una domenica pomeriggio al padel è un momento d’amore da vivere appieno.

L’amore social di Diletta e Loris – Diletta Leotta prima di Loris Karius ha frequentato il modello Giacomo Cavalli. Con lui però era molto restia a pubblicare foto e storie. Infatti, erano usciti allo scoperto molto lentamente: solo dopo mesi insieme avevano postato un selfie di coppia. Purtroppo, i primi segnali social della Leotta con Cavalli sono coincisi anche con la fine della loro liaison. Con Loris, invece, l’amore è irresistibile e la conduttrice ha scelto di mostrare liberamente tutta la sua passione anche ai follower. Belli e sorridenti, non rinunciano a condividere con i fan qualche piccolo siparietto insieme.