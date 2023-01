Addio Gina Lollobrigida, l’Archivio Riccardi la celebra con una mostra virtuale

L’Archivio Riccardi vuole celebrare la grandezza di Gina Lollobrigida con una mostra virtuale. In questa mostra potete vedere esclusive e preziose 96 immagini di Carlo Riccardi e Maurizio Riccardi. La mostra potete vederla, cliccando qui. Questa è un’opportunità imperdibile per scoprire qualcosa di più della leggendaria Gina Lollobrigida. E’ stata una grande protagonista del cinema italiano, 95 anni compiuti era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927.Tra le più importanti attrici del cinema italiano, durante la sua carriera è stata diretta da registi italiani di grande spessore artistico come ad esempio Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati. Sul versante americano, è stata diretta, tra gli altri, da Vincent Sherman, John Huston, Carol Reed, King Vidor, Melvin Frank, Robert Z. Leonard affiancando divi di fama mondiale come Rock Hudson, Tony Curtis, Yul Brynner, Anthony Quinn, Sean Connery, Robert Alda, Burt Lancaster, Errol Flynn, Humphrey Bogart e David Niven. Durante la sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali un Golden Globe per il film Torna a settembre, sette David di Donatello, due Nastri d’argento, una stella sulla Hollywood Walk of Fame, oltre a una candidatura ai BAFTA per Pane, amore e fantasia.