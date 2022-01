Oscar 2022, l’Academy lancia un sondaggio per il conduttore: sarà Tom Holland?

Sui social network gli account ufficiali dell’Academy hanno proposto ai fan di votare il proprio nome preferito a cui far condurre la Notte degli Oscar. Secondo l’Hollywood Reporter, la conduzione della serata sarebbe già stata proposta al protagonista di “Spider-Man: No Way Home”, che in una recente intervista ha confessato che vorrebbe presentare i premi cinematografici più importanti di Hollywood. E i risultati del sondaggio lanciato sui social sembrano propendere proprio per lui…

L’Academy of Motion Picture Arts ha indetto un sondaggio in cui propone ai fan di votare il proprio nome preferito per la conduzione della Notte degli Oscar.

Il sondaggio è stato postato sugli account social ufficiali dell’Academy, tra il serio e il faceto chiaramente, soprattutto dopo che il sempre ben informato The Hollywood Reporter ha rivelato che per la conduzione di uno degli eventi più attesi di oggi sarebbe stato già contattato Tom Holland in persona…



Eppure l’Academy ha deciso di giocarsi comunque questa divertente mossa social, che subito ha infervorato gli animi di tutti, spingendo il folto seguito dell’organizzazione che decide a chi vanno le ambite statuette a dire la propria in quella piazza altamente democratica che è la rete.



In una recente intervista rilasciata da Tom Holland proprio al suddetto Hollywood Reporter, l’attore ha confessato che vorrebbe presentare i premi cinematografici più importanti di Hollywood.



“Mi piacciono moltissimo queste cose, mi piacere essere sotto pressione e fare qualcosa che sulla carta non mi mette a mio agio. Se dovessero chiedermi se mi piacerebbe condurre gli Oscar, direi ‘Certo che vorrei presentare i dannati Oscar!’. Lo farei se dovessero chiedermelo”, queste le parole del protagonista di Spider-Man: No Way Home.



Quindi Holland e l’Academy ci stanno trollando? Il dubbio sorge spontaneo…

Ma stiamo al gioco, dato che il gioco fa parte dello showbiz, anzi ne è il fondamento!

E comunque per adesso i risultati del sondaggio social indovinate un po’ verso chi propendono? Proprio così: Tom Holland. Le vie dello showbiz sono infinite.



GLI OSCAR 2022 AVRANNO UN CONDUTTORE (SI TORNA ALLA TRADIZIONE)

L’edizione di quest’anno degli Oscar avrà un conduttore, il che suona come una novità – anche se si torna alla tradizione – perché non succedeva dal 2018.

L’edizione di quell’anno aveva visto Jimmy Kimmel nel ruolo di host ma poi da allora nessun anchorman è stato la guida (spirituale e non soltanto) dell’evento.



Un’altra novità – che in realtà è anch’essa un ritorno alle origini come la presenza del conduttore – è che la cerimonia del 27 marzo 2022 tornerà a essere celebrata presso il Dolby Theatre.

La location classica degli Oscar era stata abbandonata lo scorso anno, quando l’evento si era tenuto allo Union Station di Los Angeles a causa del Covid.



Di seguito vi proponiamo il post con cui l’Academy ha proposto su Twitter il sondaggio per votare il proprio beniamino alla conduzione degli Oscar 2022. Voi avete già votato? Vi suggeriamo di farlo subito!