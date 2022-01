“Ore 14” con Milo Infante solo su Rai2

Continua la seconda edizione di Ore 14, uno dei programmi più apprezzati dello scorso anno, con Milo Infante dal lunedì al venerdì alle ore 14:00 su Rai2 e in streaming su RaiPlay con la regia di David Doplicher.



L’ultima puntata, ricca di cronaca, ha visto la partecipazione di Sarah Viola psichiatra, giornalista, il professore Michele Vitello consulente informatico forense, l’avvocato Giacomo Frazzitta, Emilio Orlando giornalista, Roberta Bruzzone criminologa e Monica Leofreddi giornalista e conduttrice televisiva.



Il programma racconta la società italiana, vista però attraverso gli occhi dei ragazzi e delle ragazze, chiamati ad essere protagonisti del dibattito, attenti osservatori del nuovo mondo che ci apprestiamo a vivere e giudici imparziali del nostro operato. Una prospettiva completamente ribaltata rispetto alla tradizione che li vede sempre, e a prescindere dalle reali responsabilità, sul banco degli imputati.



L’accentuata focalizzazione ed il costante aggiornamento delle condizioni sociali, come indicato dal canale Twitter del programma fanno luce in temo reale sulle seguenti notizie:

° A Torino è morta una bimba di 3 anni caduta dal balcone di casa;

° Omicidio Liliana Resinovich, un nuovo testimone l’avrebbe vista 8 giorni dopo la scomparsa;

° Laura Ziliani fu soffocata e poi seppellita, Il suo corpo è sempre stato sepolto vicino al fiume Oglio;

° Denise Pipitone: c’è il primo ok per la Commissione d’inchiesta.



Rimaniamo in attesa di maggiori riscontri nella puntata del 17 gennaio alle ore 14:00.