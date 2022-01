La foto #tb di inizio carriera di Cristina Parodi è un salto indietro nel tempo della nostalgia

Prepariamoci per un momento nostalgia sempre molto intenso. Questa volta a consegnarcelo è Cristina Parodi che dal suo profilo Instagram ha condiviso una foto del 1992, anno in cui ha condotto la sua prima edizione del TG5. Cristina Parodi oggi vanta una lunga carriera come conduttrice e giornalista e si è buttata persino nell’imprenditoria, avviando un brand di moda, Crida Milano, insieme all’amica Daniela Palazzi. Allora però, quando Cristina Parodi aveva 28 anni, il futuro era ancora tutto da costruire.

La foto #tb ha per protagonista la giornalista nella sua prima messa in onda al TG5, l’espressione leggermente tesa ma entusiasta, i fogli tra le mani e una giacca giallo limone dal taglio boxy, per trarre tutta l’energia possibile dall’outfit. “Mi sembra incredibile che siano passati trent’anni ma ricordo perfettamente, come fosse ieri, l’emozione e l’entusiasmo di quella prima edizione del TG5 che ho condotto il 13 gennaio del 1992 alle 13, indossando un tailleur Max Mara giallo acceso” scrive la giornalista raccontando la storia di questo scatto.

Seguono altre foto di repertorio insieme alla redazione del telegiornale, tutti riuniti intorno a un tavolo, a presentare le loro idee per il futuro. Cristina Parodi continua: “Sono stati anni incredibili e indimenticabili e sono molto fiera di aver fatto parte di quella squadra, guidata da Enrico Mentana, che ha cambiato il volto dell’informazione televisiva italiana”.

Il ricordo dell’esordio del TG5 è rimasto indelebile non solo in Cristina, ma anche in moltissimi dei suoi follower e amici che le scrivono per ricordare insieme il primo momento in cui l’hanno vista apparire sul piccolo schermo. “Eravate davvero una grandissima squadra. Ed eravamo tutti orgogliosi, a Canale 5, di avere un tg come il vostro. Tutte persone che mi sono rimaste care, nella vita. Un bellissimo pezzo di storia” scrive Rita Dalla Chiesa, mentre Enrico Mentana lascia un “Auguri meraviglia”. Immancabile anche Zia Bene aka Benedetta Parodi lascia un’incoraggiamento alla sorella: “Grande Cri!!”. E così tutti insieme brindiamo al passato, con un occhio ben puntato sul futuro.



