I 100 anni dalla nascita di Renata Tebaldi, al via le celebrazioni al Teatro Regio di Parma

Nel corso della cerimonia proiettato un video inedito del celebre soprano pesarese diretto da Leonard Bernstein a New York nel 1958

Tra le ricorrenze celebri da onorare in apertura di quest’anno c’è la nascita a Pesaro di Renata Tebaldi, una delle più importanti interpreti della storia del melodramma. E proprio domani si apriranno le celebrazioni per ricordarla nella cornice del Teatro Regio di Parma in cui tante volte si esibì. Per l’occasione il Museo Renata Tebaldi ha un asso dalla manica da giocare, una vera “chicca” per i tanti melomani che ancora onorano il culto della “colomba” della lirica: un video mai visto prima della cantante che, diretta da un giovanissimo Leonard Bernstein a New York nel 1958, canta ‘Pace mio Dio’ dalla ‘Forza del Destino’ di Giuseppe Verdi e ‘Donde lieta uscì’ dalla ‘Bohème’ di Giacomo Puccini.

A rivelare la straordinaria sorpresa prevista per domani è Giovanna Colombo, presidente del Museo e della Fondazione Renata Tebaldi. “Il video si riferisce al concerto del 10 dicembre 1958 nella sede dell’Onu a New York, in occasione del ‘Human Rights Day’ e mostra Bernstein alla guida della “New York Philharmonic Orchestra”. Finora si conosceva solo la registrazione audio”, racconta la Colombo. Le immagini inedite verranno mostrate alla conferenza di domani che vedrà riuniti, oltre alla stessa Colombo, Anna Maria Meo, direttore generale Teatro Regio di Parma, Mauro Felicori, assessore alla Cultura della Regione Emilia Romagna e Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Cultura e alla Bellezza del Comune di Pesaro. Parteciperanno in video alla cerimonia anche Dominque Meyer, sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, Víctor García de Gomar, direttore artistico del Gran Teatre del Liceu di Barcellona e Peter Gelb, direttore generale della Metropolitan Opera House di New York.



“Questa iniziativa”, ha dichiarato ancora la presidente della Fondazione intitolata alla cantante lirica, “mi ha fatto capire che Renata Tebaldi è ancora nel cuore di tutti e non è stata dimenticata”, ricordando che “grazie alla madre della Tebaldi e alla sua governante che avevano conservato tutto, la documentazione sulla cantante è abbondantissima”.

Le celebrazioni – che si snoderanno tra Parma, Barcellona, Busseto, Parigi, New York, Montreal e ovviamente Pesaro, città dove il grande soprano è nato il 1° febbraio 1922 – sono organizzate da un apposito Comitato, formato dai grandi teatri lirici, da cantanti celebri e da personalità istituzionali che operano nel campo dello spettacolo e della cultura, e sono realizzate sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica dal Museo Renata Tebaldi e Renata Tebaldi Fondazione Museo.

Nota per la sua voce dal timbro cristallino, morbida e vellutata, per cui fu battezzata “voce d’angelo”, Renata Tebaldi possedeva anche una grande qualità tecnica che le permise di spaziare fra vari e registri e interpretare molte opere diverse. Fu soprannominata la “colomba” e da sempre contrapposta alla “tigre” Maria Callas; due voci potenti che si sono contese per anni i palcoscenici dei più importanti teatri del mondo.