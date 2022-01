Doc – Nelle Tue Mani, come sono state le prime due puntate della seconda stagione

Dopo avere tanto atteso i nuovi episodi della serie tv con Luca Argentero e Matilde Gioli, sono arrivati, tra colpi di scena e alcuni nuovi attori all’interno del cast

C’era grandissima attesa intorno al ritorno di Doc – Nelle tue mani, la fiction di Rai 1 in onda da giovedì 13 gennaio con Luca Argentero e Matile Gioli, oggi giunta alla seconda stagione. Nonostante al momento siano andati in onda solo i primi due episodi della serie, le premesse per un proseguo più che scoppiettante e ricco di colpi di scena ci sono tutte visto che in due puntate è già successo di tutto, o quasi.NdR: da qui in poi è *SPOILER*.

A dispetto della prima stagione in Doc – Nelle tue mani 2 il Covid esiste ed è una realtà, una scelta per rendere più attuale la serie che, altrimenti, sarebbe apparsa un po’ anacronistica visto che sono ormai due anni che le mascherine, i tamponi, il distanziamento sociale e i gel disinfettanti per le mani sono entrati a far parte della nostra quotidianità.



In questa seconda stagione il cast principale di Doc – Nelle tue mani è stato confermato interamente, ma oltre alle presenze dei già amatissimi Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Elisa Di Eusanio, Silvia Mazzieri e Giovanni Scifoni, vediamo entrare in scena anche alcuni nuovi personaggi interpretati da Marco Rossetti (il medico Damiano Cesconi), Alice Arcuri (la quale interpreta il medico Cecilia Tedeschi), Gaetano Bruno (aka il chirurgo Edoardo Valenti), Giusy Buscemi (la psicologa esperta in disturbi da stress post traumatico Lucia Ferrari), Massimo Rigo (che interpreta il direttore amministrativo Umberto Caruso) e, ultimo ma non meno importante, Lorenzo Frediani (ovvero Massimo Gentile, interesse amoroso di Elisa Russo), i quali porteranno nuove dinamiche all’interno dell’ospedale.

L’entrata in scena del Covid è di quelle “a gamba tesa” e che lasciano il segno poiché proprio a causa del virus il dottore esperto in medicina interna Lorenzo Lazzarini, interpretato da Gianmarco Saurino, muore improvvisamente lasciando i propri colleghi con un vuoto incolmabile nel cuore, così come tra le corsie dell’ospedale. «Mostrare quello che è successo a tanti tra dottori e personale sanitario, in tempi così recenti e in una serie popolare come la nostra, è una grossa responsabilità che sento fino in fondo» ha raccontato Saurino nel corso di una recente intervista con ilCorriere della Sera durante la quale il 29enne ha spiegato i motivi che lo hanno portato a dire addio a Doc (e all’amatissimo dottor Lazzarini).

«Dopo tanti anni di lavoro nelle serie di LuxVide e della Rai, a cui devo tutto, avevo voglia di iniziare un percorso diverso. Penso al cinema, soprattutto.Dopodiché è una scommessa sia per me che per loro, che hanno scelto di togliere uno dei personaggi principali in questo modo. Me ne vado come Lippi dopo che l’Italia vinse i Mondiali» ha aggiunto Gianmarco Saurino.



Per quanto riguarda il personaggio interpretato da Matilde Gioli invece, ovvero la dottoressa Giulia Giordano (con la quale Andrea Fanti, il personaggio di Argentero, aveva una relazione prima di perdere la memoria), fin dalle prime battute di Doc 2sembra essere più che chiaro che la donna non ha alcuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa e, anzi, sembra essere pronta a lottare con le unghie e con i denti pur di ottenere il posto, il ruolo e i riconoscimenti che le spettano di diritto. Ce la farà Giulia a primeggiare in un mondo dove a comandare sono ancora gli uomini?



