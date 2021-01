Rai1, stasera nuovo appuntamento con “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)”

Quarto appuntamento con “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)”, il varietà condotto da Carlo Conti in onda, alle 20.35, su Rai1.

Tra buona sorte, istinto e coraggio, dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma una nuova Coppia si metterà in ‘gioco’ con l’obiettivo di regalarsi, in vista delle prossime nozze, un ‘sostanzioso’ regalo. Ma potrebbe anche accontentarsi delle offerte del ‘Dottore’, che proprio una settimana fa ha “concesso” ai partecipanti Marianna e Massimiliano 33mila euro pur di rinunciare al proprio pacco che, alla fine, conteneva proprio i 300 mila euro.

Oltre ai fidanzati e al loro Pacco, assegnato da un’estrazione, grandi protagonisti saranno i 10 Testimoni, ospiti del programma, che su indicazione dei Promessi sposi apriranno via via i 20 Pacchi contenenti i vari premi che potrebbero anche riservare regali simbolici, come un confetto o… un calzino. I vip saranno parte integrante dello spettacolo e interagiranno con la Coppia, regalando anche divertenti momenti di intrattenimento. In veste di Dame troveremo Francesca Fialdini, Maria Amelia Monti, Alba Parietti, Serena Rossi e Melissa Satta. I Cavalieri saranno Massimo Ceccherini, Raul Cremona, Roberto D’Agostino interpretato da Ubaldo Pantani, Nino Frassica e Tullio Solenghi.

Inutile dire che la tensione salirà alle stelle quando entrerà in gioco il ‘Dottore’ che, parlando tramite telefono con Conti, cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà i due innamorati, con le sue diaboliche offerte, contro-offerte e “cambi”, da accettare o meno.

Altro momento molto atteso è quello legato al Pacco ‘Feeling’ che fino a questo punto ha portato fortuna a tutti i partecipanti; si tratta di una serie di domande sulla storia personale dei fidanzati, i loro gusti e le loro abitudini: se i due Promessi rispondono nello stesso modo, mostrandosi davvero affiatati, avranno la possibilità di aggiudicarsi fino a 10.000 euro, che si aggiungeranno alla eventuale vincita finale.

Il gioco si concluderà quando la Coppia scoprirà il premio contenuto nel loro Pacco. In quel momento si comprenderà quanto l’intuito e la fortuna avranno aiutato i Promessi Sposi a concretizzare il loro sogno nel modo migliore.

“Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)” può contare anche sull’effetto sorpresa, dato che potrebbero arrivare all’improvviso, inaspettati, altri ospiti famosi, magari il cantante o l’attore preferito dei due protagonisti, per dedicare una canzone o un pensiero ai due fidanzati.