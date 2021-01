Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste: giochi, risate e felicità… sulla neve è scatenata!

La showgirl non si trattiene. E torna bambina con le sue bambine. E, con anche il maritino innamorato, parte il divertimento. Come mostrano le immagini esclusive di Oggi

Michelle Hunziker si diverte come una matta con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste: la nevicata che ha imbiancato mezzo Nord Italia la fa tornare bambina. Come mostrano le immagini esclusive di Oggi: giochi e scherzi, pupazzi di neve e risate… che famiglia meraviglia!

SORRISI CONTAGIOSI



Anche Michelle Hunziker è contagiosa. Parliamo di sorrisi: è difficile guardare le immagini esclusive di Oggi e non incurvare almeno un po’ le labbra, vedendola alle prese con palle e pupazzi di neve, slittini, le bambine che ridono contente, il marito che aspetta paziente, e persino il cane con il maglioncino. Contagiare col sorriso è una missione, per Michelle. Forse anche per questo ha condiviso sui social il primo tempo di questa giornata di ordinaria gioia in casa sua.

LO SCHERZO AD AURORA – Michelle Hunziker ha visto dalle finestre Bergamo imbiancata e ha chiamato subito tutti a raccolta: le sue piccole Sole e Celeste, il suo amore Tomaso Trussardi. Stupore, entusiasmo. Poi la combriccola, ancora in pigiama e pantofole, ha recuperato un po’ di neve dalla terrazza ed è andata, quatta quatta, nella stanza dove Aurora, la primogenita dello showgirl, stava ancora dormendo. Un bel risveglio gelato, per Auri. E di nuovo risate a più non posso.

PALLE DI NEVE E PUPAZZI – Il richiamo della neve è irresistibile: i nostri escono, missione fare a palle di neve e modellare pupazzi. Quei due pulcini biondi, Sole e «Cece», come tutti chiamano la più piccola di casa, si lanciano all’arrembaggio con lo slittino. La mamma prima le assiste amorevolmente, ma poi le “sfratta”, per godersi una slittatina.

FELICE IN FAMIGLIA – Mary Poppins cantava: «Basta un poco di zucchero e la pillola va giù…». Forse, Michelle potrebbe cantare: «Basta un poco di neve…». Ma la morale resta la stessa. La pillola, o questi tempi così difficili, li digerisce più facilmente chi ogni tanto riesce a fermarsi, e a godere almeno un po’ del tempo che fa, o di quello che ha, o delle persone che ha intorno. Per Michelle, sembra funzionare alla grande. Provare non costa nulla.







