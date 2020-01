Wanda Nara piange al GF Vip per le rivelazioni di Adriana Volpe sulla maternità, svela: ‘Amo essere indipendente, sono qui a lavorare per i miei figli’

Wanda Nara al GF Vip piange: è fortemente commossa. Tutta colpa del desiderio di maternità di Antonella Elia e delle parole di Adriana Volpe.



Antonella Elia racconta ad Alfonso Signorini il suo desiderio ormai irrealizzabile di essere madre, Adriana Volpe rivela perché ha aspettato tanto ad avere la sua adorata figlia Gisele dal marito Roberto Parli, che ha sposato nel 2008. La bambina è nata nell’agosto 2011.



“In ogni contratto che firmavo c’era scritto, fino a pochi anni fa, che se fossi rimasta incinta nulla sarebbe stato dovuto a me. E l’azienda avrebbe potuto dirmi bye bye se fossi rimasta in dolce attesa. Ho combattuto per farla togliere, è stata una battaglia che ho vinto”, spiega. Le sue parole fanno finire in lacrime l’opinionista del reality, madre di cinque bambini, tre avuti dall’ex Maxi Lopez, e due dall’attuale marito, Mauro Icardi.



Signorini vede piangere Wanda Nara e le domanda il motivo. La bionda argentina con la voce rotta svela: “Mi ha colpito la storia, per una donna non è facile voler essere mamma e non poterlo essere. Io sono stata mamma e poi ho anche divorziato e sono dovuta tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo. In Argentina i miei figli me li portavo al lavoro. A volte li lasciavo con mia mamma o mia sorella, ma una tata costa di più”.



“La responsabilità è sempre per la mamma – precisa emozionata Wanda – Oggi sono qui a lavorare perché ho cinque figli e non voglio che nessun uomo abbia il diritto di sentire di darmi una mano perché la responsabilità è mia. Ho scelto di esserlo giovanissima mamma, avevo venti anni, e mi tengo questa responsabilità. E quando mi chiedono perché lavori dico: è perché sono mamma e ho la responsabilità dei miei figli fino in fondo”.



