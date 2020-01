Stefano De Martino cancella due tatuaggi sulla mano: rimuove la scritta ‘Sui Generis’ e un’ancora disegnata sul dito

Stefano De Martino sul suo corpo scolpito ha tanti tattoo: nel corso degli anni ha voluto segnare la pelle con disegni o scritte che rappresentano qualcosa d’importante per lui. Non tutti, però, sono sempre attuali evidentemente. Il ballerino e conduttore ha deciso di toglierne alcuni: cancella due tatuaggi sulla mano e lo svela ai moltissimi followers nelle sue IG Stories.

“Fare un tatuaggio fa male, rimuoverlo fa molto male”, confessa Stefano De Martino sul social. Poi mostra ai fan la vistosa fasciatura che ha sulla mano, dove ha rimosso i due tatuaggi, quelli che evidentemente non gli piacevano più o semplicemente non rispecchiavano il suo stato d’animo attuale.



Stefano De Martino cancella due tatuaggi, uno era quello vistosissimo con la scritta “Sui Generis”, uno dei tattoo più imitati. L’altro era una piccola ancora tatuata sul dito.



Il fascinoso 30enne non dà spiegazioni, non motiva il suo gesto. Fa solo vedere che si è sottoposto a un piccolo intervento, probabilmente con il laser, per eliminarli. E, visto quanto ha sofferto, è probabile ci pensi più e più volte prima di farne di nuovi…



