Rete 4, stasera torna “Dritto e rovescio”

Stasera in prima serata, nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.



In apertura, con la candidata del Centrodestra Lucia Borgonzoni e il Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico Alessia Morani (Pd) ci si domanderà se l’esito delle elezioni in Emilia-Romagna cambierà gli equilibri all’interno del Governo. Al centro dell’analisi anche i temi di più stretta attualità come le tasse, la crisi nel mondo del lavoro, l’emergenza autostrade e l’immigrazione.



Nel corso della serata, si affronterà il tema dell’antirazzismo: partendo dal rifiuto della senatrice Liliana Segre di partecipare al convegno sull’antisemitismo organizzato da Matteo Salvini, si discuterà della vicenda con i deputati Alessandro Morelli (Lega), Emanuele Fiano (Pd) e il senatore Maurizio Gasparri (FI).



Spazio anche al dibattito, tornato agli onori delle cronache, sul celibato dei sacerdoti: interverranno Giuseppe Cruciani, Mario Adinolfi e alcuni esponenti religiosi.



Tra gli altri ospiti della serata: l’assessore all’istruzione della Regione Veneto Elena Donazzan (FdI), il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro, Maurizio Ferrini, le giornaliste Claudia Fusani e Karima Moual.