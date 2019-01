Youtube cancella i video delle imprese pericolose: stop alle emulazioni

Addio ai video dei ragazzini che camminano sui cornicioni, si sdraiano in autostrada o fuggono da un treno. Youtube ha deciso di eliminare dalla piattaforma tutti i video relativi a scherzi, sfide e bravate pericolosi. L’idea è quella di eliminare non solo ogni possibilità di emulazione, ma anche quella di non dare, a chi mette a repentaglio la propria vita (o quella di altri), la gratificazione che cercano. Dal sito saranno tolti anche i video relativi a scherzi di pessimo gusto, come quello di dire a qualcuno che una persona cara è morta, così da poterne poi riprendere la reazione. Ora che la nuova policy è in vigore, come sempre, Youtube avrà il compito di renderla efficace, cosa che spesso si è dimostrata più complicata del previsto.

Luciana Grosso, Business Insider Italia