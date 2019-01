Pur di assecondare il loro datore di lavoro, due colleghi si scambiano le vite, traslocando l’uno nella casa dell’altro. I due uomini non potrebbero essere più diversi, così come il loro stile di vita, ma tra equivoci e tensioni, ognuno dei due imparerà qualcosa dall’altro. E’ la trama di “Al posto tuo”, commedia del 2015 firmata da Max Croci, con Luca Argentero, Stefano Fresi e Ambra Angiolini, in onda stasera, alle 21.25 su Rai1.