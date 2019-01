Riparte Masterchef, cooking show di Sky

Riapre le cucine dal 17 gennaio Masterchef Italia. Il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy torna ogni giovedì, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e Now Tv. E lo fa con una grande novità nel cast: accanto ai veterani Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo c’è Giorgio Locatelli, proprietario della prestigiosa Locanda Locatelli, ristorante una stella Michelin con sede a Londra.

Nella puntata d’esordio i quattro giudici daranno il via alla prima fase delle selezioni: il Live Cooking. Gli chef amatoriali provengono da tutta l’Italia, sono persone comuni che vivono realtà molto diverse tra loro, ma tutti condividono un sogno: dare una svolta alla propria vita attraverso la cucina, loro grande passione. C’è chi frequenta l’università, chi fa il pescatore, chi lavora in fabbrica, chi è architetto. Tutti uniti dall’amore per la cucina.

ANSA