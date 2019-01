Ricordiamo ai calciofili che alle 18.30 ci sarà (su Rai1) il match di Supercoppa, Juventus-Milan

Manca poco all’inizio della partita di Supercoppa italiana tra Juventus e Milan. Le due squadre cercano l’ottavo trionfo in questa manifestazione e vogliono alzare il primo trofeo dell’anno.

DOVE VEDERE LA SUPERCOPPA – Juve-Milan è in programma a Gedda in Arabia Saudita e la diretta tv è prevista dalle ore 18.30 su Rai1. Inoltre, sarà possibile seguire la sfida di Supercoppa in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI – Allegri sembra intenzionato a proporre il solito 4-3-3 con Dybala e Cristiano Ronaldo in attacco. Qualche dubbio sul terzo componente del trio offensivo ma Douglas Costa sarebbe favorito su Bernardeschi. Possibile ritorno di Cancelo sulla corsia destra in difesa mentre il centrocampo potrebbe essere formato da Khedira, Pjanic e Matuidi. In porta, Szczesny. Gattuso dovrebbe confermare Higuain in avanti, nonostante le voci di mercato che accostano il Pipita al Chelsea di Sarri. A supporto dell’argentino, ci dovrebbero essere Calhanoglu e Castillejo. Fiducia ancora, dopo la partita in Coppa Italia con la Sampdoria, per il nuovo arrivo Paquetà, che potrebbe completare la mediana con Bakayoko e Kessie.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

MILAN (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu.

ARBITRO: Banti di Livorno

Tuttosport.com