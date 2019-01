Isola dei Famosi 2019, Aaron Nielsen concorrente: ecco chi è

Aaron Nielsen è uno dei concorrenti dell’Isola dei famosi 2019. Il biondo modello svizzero è il figlio 26enne della showgirl Brigitte Nielsen partirà per la spiaggia dell’Honduras per il reality in onda da lunedì 24 gennaio su Canale 5. Anche questa edizione vedrà Alessia Marcuzzi alla conduzione con l’aiuto delle opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Il giovane Aaron è nato nel 1993 e lavora come modello, ma ha recitato anche in alcune produzione cult come Rocky IV, Cobra, Fantaghirò e affiancato Pippo Baudo al Festival di Sanremo 1992. Nielsen lavora da quando ha 18 anni e ha iniziato come socio dell’azienda del padre per poi tentare la via della moda.La sua carriera da modello l’ha portato a lavorare per brand come Versace, Diesel, Colmar ed Etro. La sua fidanzata è Francesca La Selva, una studentessa di Milano che non fa parte del mondo dello spettacolo.

