Domani partirà la nuova edizione di “Dottor Divano” con Gianni Fantoni

Domani alle 21, sul web, ripartirà la trasmissione Dottor Divano di Gianni Fantoni. Cos’è il Dottor Divano? È un appuntamento con l’umorismo garbato di Gianni Fantoni, che diverte e fa pensare. In ogni puntata, Fantoni ospita un personaggio eminente del mondo dello spettacolo e delle cultura che racconta di sé e del proprio mondo interiore. Questa nuova edizione, ha comportato a dei cambiamenti che scoprirete durante la messa in onda della trasmissione. Ma, in soldoni, che cosa ci si deve aspettare da questa nuova edizione di Dottor Divano? A questa domanda ci risponde lo stesso Fantoni: “Ci sarà un set completamente rinnovato sia nella tecnica che nella scena, con la collaborazione di Sekkei Design. Come sempre non si sa cosa può succedere, ma la risposta si potrà avere solo guardando la diretta in contemporanea sui miei canali social, su Facebook, YouTube, Periscope e da quest’anno anche Twitch, la piattaforma dei gamer”.

La prima puntata avrà come special guest star Andrea Ciaffaroni che presenterà il suo libro dedicato al grande Peter Sellers, In arte Peter.