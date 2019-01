Alicia Keys presenterà i Grammy 2019: “Porterò energia e vibrazioni su quel palco”

Se la cerimonia dell’Oscar aspetta ancora il suo presentatore (e forse non lo avrà) i premi della musica schierano invece la popstar americana per la cerimonia del 10 febbraio

Sarà la musicista americana Alicia Keys a condurre la cerimonia dei Grammy 2019. Mentre la notte delle stelle è ancora in cerca del suo presentatore dopo il forfait di Kevin Hart e probabilmente non lo avrà con una serata condotta in modo alternativo, la premiazione dedicata al mondo della musica schiera l’artista che ha vinto 15 Grammy nella sua carriera. Ai figli, i piccoli Egy e Gen, la musicista ha dato la notizia suscitando un certo stupore. “Che cosa sono i Grammy” ha chiesto il più grande, Egypt, avuto con il produttore Swizz Beatz. “So cosa significa stare su quel palco ed è mia intenzione portare quella vibrazione ed energia” ha detto Alicia Keys in una dichiarazione “Sono così emozionata di fare da maestro di cerimonia nella notte più importante per la musica e celebrare la creatività, il potere e la magia. Sono particolarmente contenta per tutte le donne incredibili che sono state nominate quest’anno. Ci vediamo il 10 febbraio!”.Alicia Keys è particolarmente impegnata infatti a sostenere le donne nell’industria e fuori e la parità di retribuzione, con la sua Girl on Fire ha partecipato alla Women’s March a Washington nel 2017. Inoltre è impegnata per combattere un’immagine della donna patinata e non corrispondente alla realtà, in più di un’occasione mondana ha scelto di presentarsi senza trucco.

