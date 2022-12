Superman, un nuovo film in arrivo confermato ma senza Henry Cavill

L’attore termina la sua avventura con la DC Comics, è ufficiale. Non sarà più l’uomo d’acciaio e sui social arriva il sostegno di fan e colleghi

Due mesi fa era uscita la notizia che Henry Cavill avrebbe interpretato nuovamente Superman nell’universo DC, ma il 14 dicembre l’attore ha reso ufficiale il suo addio al supereroe di Krypton. In questi giorni sono stati annunciate diverse cancellazioni di progetti e modifiche in casa Dc Comics, in seguito all’entrata in gioco di James Gunn e Peter Safran nei ruoli dirigenziali operativi dello studio. Henry Cavill ha interpretato Superman nel film L’Uomo d’Acciaio del 2013, in Batman V Superman e nella Justice League del 2017, oltre a un cameo nel recente Black Adam con Dwayne Johnson. Ma la sua avventura Dc sembra arrivata al capolinea.

LA DECISIONE DI CAVILL

“Ho appena avuto un meeting con James Gunn e Peter Safran e ho tristi notizie per tutti. A quanto pare, non tornerò nei panni di Superman. [Tutto questo avviene] dopo che mi era stato detto dallo studio di annunciare il mio ritorno a ottobre, prima della loro assunzione; questa notizia non è facile da dare, ma così è la vita. Il cambio della guardia è sempre qualcosa che capita. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro loro e a tutti coloro che sono coinvolti con il nuovo universo la migliore fortuna e tutta la felicità del mondo.” ha scritto Cavill su Instagram per dare l’annuncio ai fan. Rattristato di dire addio al mantello rosso, l’attore ha anche rinunciato al suo ruolo nella serie Netflix The Witcher. Prossimamente invece lo vedremo in Argylle di Matthew Vaughn e nel nuovo film di Guy Ricthie, The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

IL SOSTEGNO DEI COLLEGHI

“Per chi è stato dalla mia parte per tutti questi anni… Possiamo rimanere in lutto per un poco, ma ricordiamoci che Superman è ancora nei paraggi. Tutto ciò per cui si batte esiste ancora, e gli esempi che ha dato ci sono ancora! Il mio turno per indossare il mantello è scaduto, ma ciò che rappresenta Superman non passerà mai. È stata una bella corsa, guardiamo sempre in avanti!” ha sottolineato Cavill sul post Instagram nei commenti del quale si leggono messaggi di sostegno da parte di colleghi. Zachary Levi, conosciuto nel mondo Dc come Shazam! ha scritto: Spero di incontrarti in un altro universo”, e Jason Momoa alias Aquaman ha scritto: “Ti voglio bene fratello”. E persino Dany e Hiram Garcia che hanno penato per coinvolgere Cavill come Superman nella scena post-credit di Black Adam hanno commentato scrivendo: “Sei e sarai sempre il nostro Superman e sei, ovviamente, molto molto di più. Brindiamo alla scia luminosa che hai lasciato dietro di te”.

LA NUOVA ERA DC

James Gunn ha annunciato qualche giorno fa che nel 2023 insieme a Safran renderà noti i nuovi progetti della DC che rivoluzioneranno un po’ personaggi e prodotti per il piccolo e grande schermo. Hanno un piano ben preciso da cui partire e, per quanto riguarda Superman, ci sarebbe l’idea di sviluppare un film su una versione giovane del supereroe che è in parte il motivo per cui Cavill non è più adatto al ruolo. “Abbiamo appena avuto un grande incontro con Henry e siamo suoi grandi fan, abbiamo parlato di una serie di possibilità entusiasmanti per lavorare insieme in futuro. Sto scrivendo io il film, non sappiamo ancora chi lo dirigerà. Non sarà assolutamente un film sulle sue origini” ha detto Gunn.