Studio Ghibli, Hayao Miyazaki torna in sala con il nuovo film “How Do You Live”

In un tweet condiviso dall’account ufficiale dello Studio Ghibli, è stato rivelato anche uno schizzo del capolavoro che vedremo il prossimo anno.

Si intitola How Do You Live e uscirà nelle sale (per ora si parla solo di sale in Giappone) il 14 luglio 2023.

È basato sull’omonimo libro di Genzaburo Yoshino del 1937, un romanzo di formazione che narra la storia di un quindicenne che intraprende un viaggio alla scoperta di sé, facendo esperienza sulla propria pelle della povertà e trovando alla fine il vero significato della vita grazie allo zio, i cui consigli sono scritti in un diario.

La storia raccontata da questo nuovo film dello Studio Ghibli è una meravigliosa avventura che porta alla scoperta della crescita spirituale, alla scoperta dell’anima.

Il vincitore dell’Oscar Hayao Miyazaki aveva già dichiarato anni fa che uno dei suoi libri preferiti è proprio How Do You Live, di cui nel 2017 aveva annunciato di avere nel cassetto un adattamento per il grande schermo.

IL LIBRO

“How do You Live è narrato a due voci”, si legge nel retro di copertina del libro How do You Live, nella versione inglese. “La prima (voce) appartiene a Copper, quindici anni, che dopo la morte del padre deve affrontare inevitabili ed enormi cambiamenti, compreso il tradimento del suo migliore amico. Tra un episodio e l’altro della storia emergente di Copper, suo zio gli scrive in un diario, condividendo conoscenze e offrendo consigli sulle grandi domande della vita mentre Copper inizia ad affrontarle. Nel corso della storia, Copper, come il suo omonimo Copernico, guarda le stelle e usa le sue scoperte sul cielo, la terra e la natura umana per rispondere alla domanda su come vivrà”.

I RECENTI PROGETTI DELLO STUDIO GHIBLI

Il mitico Studio Ghibli – una vera e propria leggenda per chi ama i film di animazione – è stato fondato da Miyazaki nel 1985. Di recente ha inaugurato un parco a tema basato sulle opere del proprio fondatore, Miyazaki appunto. Si tratta di un parco divertimenti caratterizzato da giostre e attrazioni ispirate ai film prodotti dal suo studio di animazione, da Il mio vicino Totoro a La principessa Mononoke.

Il mio vicino Totoro, intanto, ha visto un adattamento teatrale della Royal Shakespeare Company, recentemente inaugurato a Londra.

Il mese scorso, inoltre, lo studio di Miyazaki ha anche collaborato con Lucasfilm per un cortometraggio animato su Baby Yoda. Per l’occasione, sono stati riuniti Grogu di The Mandalorian e i coniglietti antropomorfi di polvere di carbone de La città incantata di Miyazaki.