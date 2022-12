Ilary Blasi fa sul serio con Bastian Muller, ecco chi è l’uomo che le ha rubato il cuore

La conduttrice è felice con l’imprenditore tedesco: durante la vacanza a St. Mortiz lo ha presentato alla figlia Isabel

Ilary Blasi è felice come non mai sulle piste da sci di St.

Moritz. Il merito è anche, o forse soprattutto, di Bastian Muller, l’uomo che nel suo cuore ha preso il posto di Francesco Totti. Fanno coppia da poco ma sono affiatatissimi e ad alta quota riscaldano l’atmosfera con le loro coccole. Di lui si hanno poche notizie, ma il settimanale Chi svela qualche dettaglio sulla sua identità che fino ad ora era rimasta avvolta nel mistero.

Bastian Muller è un imprenditore tedesco che vive a Francoforte. E’ il rampollo di una famiglia di costruttori e, dopo aver maturato esperienza in vari campi, si occupa dell’attività di famiglia. Ha un fisico aitante scolpito, si vede che è amante dello sport e che ci tiene ad avere un aspetto curato. Sui social è molto discreto, ha un profilo privato e l’unica foto visibile lo ritrae in maglietta e pantaloncini con i muscoli in bella mostra. Non è chiaro come abbia conosciuto Ilary Blasi e da quanto tempo sia iniziata la loro frequentazione, pare però che lui fosse totalmente all’oscuro delle vicende che la riguardano e questo è sicuramente stato un punto a suo favore. Quello che è certo è che sa come rendere felice la conduttrice. Abituato a costruire grattacieli, saprà rendere solida anche la storia d’amore?

In vacanza con Michelle Hunziker – Ilary Blasi e Bastian Muller sono stati paparazzati dal settimanale Chi durante una vacanza a St. Mortiz, dove hanno alloggiato in un hotel 5 stelle superior dotato di ogni comfort. Sulle piste da sci si sono lasciati andare a baci bollenti ed effusioni, selfie di coppia e risate. Ma non erano soli: insieme a loro c’erano anche alcuni amici della conduttrice, tra cui Michelle Hunziker in montagna senza Tomaso Trussardi ma con le figlie Sole e Celeste. Le presentazioni sono state fatte, e la combriccola ha passato una giornata spensierata tra sport e pranzi al ristorante.

Presentazioni in famiglia – Ilary Blasi non è andata da sola in Svizzera: con lei c’era anche Isabel, la figlia più piccola. La bimba avrà di certo conosciuto il nuovo compagno della mamma, segno che la conduttrice ha intenzioni serie con Bastian Muller. La piccola di casa era stata anche la prima a incontrare Noemi Bocchi, la nuova compagna di papà Francesco Totti: i paparazzi li hanno sorpresi più volte insieme in estate e Ilary era andata su tutte le furie.

Le prime foto di Ilary Blasi e Bastian Muller – Le prime immagini di Ilary Blasi e Bastian Muller sono arrivate due settimane fa sulle pagine del settimanale Chi. In quell’occasione si trovavano a Zurigo, e i paparazzi li hanno sorpresi durante i saluti finali dopo un weekend romantico in un hotel a 5 stelle. Pare che la coppia abbia scelto la Svizzera come “terra franca” per i loro incontri, un luogo dove essere lontano dal clamore e dai curiosi e potersi dedicare solo all’amore. Chissà quando la conduttrice si sentirà pronta a mostrargli le bellezze di Roma?