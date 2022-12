I Maneskin annunciano il nuovo singolo Gossip feat. Tom Morello, chitarrista dei R.A.T.M.

Il brano sarà disponibile dal prossimo 13 gennaio, una settimana prima dell’uscita di Rush!, il nuovo e attesissimo album in studio della band italiana

L’attesa per Rush!, il terzo album dei Maneskin la cui uscita è prevista per il mese di gennaio 2023, si fa ancora più febbrile dopo l’annuncio da parte della band dell’arrivo di un nuovo, esplosivo singolo.

Gossip, che precederà di una settimana il nuovo lavoro in studio, sarà disponibile all’ascolto a partire dal 13 gennaio ed è frutto di una collaborazione prestigiosa: con la band c’è, infatti, Tom Morello, il celebre chitarrista statunitense dei Rage Against the Machine.

GOSSIP: L’INCONTRO DI DUE GENERAZIONI ROCK

Il featiring con Tom Morello, annunciato dai Maneskin via social media attraverso uno scatto che li ritrae insieme al cinquantottenne, è l’ennesima prova che la band italiana ha ormai definitivamente conquistato i vertici del rock mondiale.

All’attesa per il nuovo lavoro in studio, di cui già si conoscono alcuni dettagli e la copertina, si aggiunge ora quella per Gossip le cui sonorità saranno senz’altro speciali.

La curiosità è molta, a questo punto, e sia i fan dei Maneskin che quelli che seguono Tom Morello nella sua ultra decennale avventura musicale, si chiedono cosa verrà fuori dall’incontro dei sound di due generazioni rock.

TOM MORELLO, UNA LEGGENDA DEL ROCK

Nel post che annuncia l’uscita di Gossip non c’è spazio per ulteriori dettagli e agli estimatori dei Maneskin non resta che interrogarsi ancora per qualche settimana a proposito del nuovo brano che sarà senz’altro elettrizzante. Lo stesso annuncio stringatissimo è stato condiviso anche con i follower del chitarrista di Harlem (oltre un milione e mezzo solo su Instagram) i cui commenti si sono mescolati con quelli dei fan dei giovani musicisti italiani.

Non meraviglia l’assenza di commenti da parte della band, certamente emozionata all’idea di collaborare con un nome così celebre del panorama della musica mondiale.

Tom Morello vanta oltre quarant’anni di attività nel mondo della musica dove è conosciuto per il suo lavoro di cantautore e per aver suonato la chitarra in diversi storici progetti.

Il suo nome è legato fin dai primi anni Novanta alla leggendaria band rap metal Rage Against the Machine ma nei trent’anni di attività del gruppo statunitense Morello ha anche collaborato con altri gruppi contribuendone al successo.

Il chitarrista è stato l’anima, insieme a Chris Cornell del superguppo Audioslave che per un decennio ha infiammato i cuori degli appassionati di rock in tutto il mondo con ottimi lavori in studio e live entusiasmanti. Nel curriculum di Morello c’è inoltre spazio per un altro supergruppo, gli Street Sweeper Social Club, e per un progetto folk, The Nightwatchman.