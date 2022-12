Bruce Willis, la famiglia si riunisce attorno all’attore malato: gli scatti prenatalizi sono commoventi

A pochi giorni dalle indiscrezioni trapelate sulla stampa americana sul peggioramento delle sue condizioni di salute

Bruce Willis può sicuramente contare sulla sua famiglia…

allargata. A pochi giorni dalle indiscrezioni trapelate sulla stampa americana riguardo al peggioramento delle condizioni di salute dell’attore affetto da afasia, ecco arrivare sul profilo Instagram dell’ex Demi Moore alcuni commoventi ed emozionanti scatti natalizi. “Siamo famiglia”, scrive l’attrice postando le immagini, che la ritraggono insieme alle figlie, alla star di “Die Hard” e alla sua attuale moglie Emma Heming.

Toccanti cartoline di Natale, che mostrano il valore della famiglia su cui Bruce Willis ha sempre potuto far riferimento, soprattutto negli ultimi mesi, da quando, a marzo, proprio i familiari avevano dato l’annuncio che l’attore era affetto da afasia, la perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio, ed era quindi costretto ad abbandonare la recitazione.

Nel post amorevole condiviso da Rumer Willis, la primogenita di Bruce e Demi Moore, si leggeva: “Agli straordinari fan di Bruce, come famiglia, volevamo farvi sapere che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l’afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il tuo continuo amore, compassione e supporto. Stiamo attraversando questo momento come una forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come voi per lui. Come dice sempre Bruce, “Vivilo” e insieme abbiamo in programma di fare proprio questo. Con amore, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn”.

Un amore, incondizionato e immenso, che l’intera famiglia allargata dell’attore, l’ex Demi Moore, le loro figlie e la moglie Emma Hemming con le figlie avute con lui, continua a dimostrargli ogni giorno restandogli accanto, soprattutto adesso che la sua battaglia contro l’afasia si fa più difficile.

“Sanno che non sarà con loro per molto e vogliono passare con lui tutto il tempo possibile”, ha detto una fonte vicina alla famiglia a RadrOnline, che ha diffuso l’allarmante notizia sul peggioramento della salute dell’attore: “Non parla più e non capisce più molto quello che dicono gli altri. Sembra che stia scivolando sempre più lontano”.

Da quasi un anno, Willis, 67 anni non lavora più nel cinema. L’ex moglie Demi Moore, che ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con lui e con la sua attuale moglie, di cui si dichiara addirittura migliore amica, si è ulteriormente avvicinata all’attore per e a Emma Heming in questo triste momento di difficoltà.

Bruce e Demi sono stati sposati dal 1987 al 2000 e hanno tre figlie, Rumer, 34 anni, Tallulah, 28, e Scout 31. Nel 2009 Bruce ha poi sposato Emma Heming con cui ha avuto altre due figlie: Mabel, 10 e Evelyn, 8.

“Spirito delle vacanze di Natale”, ha scritto la Moore nella didascalia delle foto postate sul suo profilo dalla casa dell’ex marito, dove durante la pandemia ha trascorso un lungo periodo di quarantena.



“Le ragazze non possono immaginare il Natale senza Bruce. È stato doloroso vederlo peggiorare. Tutto ciò che possono fare è dirgli che lo amano e pregare per un miracolo di Natale”, aveva detto la fonte a RadarOnline parlando del peggioramento di salute dell’attore, miracolo di Natale che solo una famiglia unita come la sua può compiere.