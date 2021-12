Tom Cruise ha spedito 300 torte al cocco con un jet privato da Los Angeles a Londra

Dopo aver archiviato l’assurda storia del fidanzamento via WhatsApp tra Flavia Vento e Tom Cruise, la star di Eyes wild shuttorna a far parlare di sé e, anche questa volta, la notizia è di quelle decisamente divertenti e riguarda una delle tante imprese che possono permettersi solo le star di Hollywood, proprio come lo è l’ex marito di Nicole Kidman.

Secondo quanto riferito Cruise avrebbe inviato 300 torte al cocco come omaggio di Natale alla troupe cinematografica con la quale, nei mesi scorsi, ha realizzato le riprese del film Mission: Impossible. Cosa c’è di strano in tutto questo? Niente se non fosse che Cruise, invece che affidarsi alle poste o al classico corriere espresso, ha pensato di spedire i dolci utilizzando il proprio jet privato che, per l’occasione, ha volato da Los Angeles a Londra per un viaggio di circa 5.500 miglia attraverso l’Atlantico.



«Tom voleva fare alla squadra di Mission: Impossible un regalo per Natale e ha deciso che solo le torte della sua pasticceria preferita di LA sarebbero andate bene per un’occasione tanto speciale», ha raccontato una fonte molto vicina all’attore 59enne. «Tom è una persona incredibilmente generosa e voleva fare qualcosa di speciale per tutti coloro che hanno lavorato al film con lui», ha poi concluso l’insider, dal cui racconto ci sembra di capire che Cruise va pazzo per i dolci, soprattutto se di pasticceria.



Pare che Cruise abbia speso la bellezza di 11.400 sterline per i suoi cadeaux natalizi; una cifra già altissima alla quale ovviamente bisogna ancora aggiungere il costo del carburante utilizzato per il viaggio in aereo che, vista la lunghezza del tragitto, non sarà sicuramente stato poco.



Nonostante abbia la fama della star sui generis, soprattutto a causa della sua devozione a Scientology che ha portato Tom a prendere le distanze dal mondo così come dai figli (compresa l’ultimogenita Suri Cruise, nata dalla relazione con Katie Holmes), in realtà la star di Top Gun è famosa anche per essere molto generosa, soprattutto nei confronti di amici, parenti e tutte le persone con le quali lavora e condivide il set. In passato infatti Cruise ha spedito in più di un’occasione delle ciambelle al cioccolato bianco e cocco di Doan’s Bakery a tutti i suoi amici più cari, trasformando questa iniziativa in un vero e proprio must have delle feste di Natale senza il quale in casa Cruise non possono proprio stare, facendo guadagnare a Tom il soprannome di Tom Cruise Cake.



Cosmopolitan.com