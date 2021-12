Ma in che senso Belen è stata avvistata mano nella mano con Michele Morrone?

La vita sentimentale di Belen Rodriguez si fa sempre più simile a una telenovela, tanto che anche noi, con tutti i nostri drammi, ci sentiamo un po’ meno sole. Secondo i gossip, la conduttrice argentina è in crisi da qualche mese con il compagno Antonino Spinalbese, un periodo nero che, da quanto sembra, è partito dopo la nascita della loro prima figlia, Luna Marì. E se le voci di una rottura sembravano rientrate dopo una fuga romantica a Parigi e alcuni scatti insieme dietro al passeggino, ecco che Belen viene paparazzata insieme a un altro.

La nuova fiamma dell’influencer è un volto noto del gossip italiano, certo Michele Morrone, attore noto soprattutto per il ruolo nel film erotico 365, tanto noto quanto controverso per la sua trama stereotipica e sessista. Trentuno anni, originario di Bitonto, Morrone vanta quasi 13milioni di follower (che aumenteranno di sicuro nel caso di una storia ufficiale con Belen) e una carriera che dalla recitazione lo porta al canto. Ma come si sono incontrati i due?



Già la scorsa estate, prima dell’inizio della storia con Antonino, Belen e Michele erano finiti insieme sulle pagine di gossip perché si vociferava di una loro breve liason. Come smentita però erano arrivate alcune dichiarazioni dello stesso attore che in una live Instagram aveva dichiarato – con termini piuttosto beceri che qui non riporteremo – che Belen non fosse esattamente il suo tipo di donna, concludendo con un sibillino “però chi lo sa…”.

Ultime parole famose, potremmo dire oggi che i due sono stati paparazzati insieme al ristorate El Porteño Prohibido di Milano. A diffondere le immagini è stato il sito Whoopsee, che ha mostra ai fan delle due celeb alcuni momenti intimi. Nel video Belen Rodriguez e Michele Morrone attraversano il locale tenendosi per mano, intanto la conduttrice sorride e appoggia l’altra mano alla schiena dell’attore, in un atteggiamento di intimità piuttosto inequivocabile. Per ora non sono arrivate conferme né smentite da parte dei due interessati, ma ciò che sembra certo è che sulla storia con Antonino Spinalbese si possa ufficialmente mettere la parola fine.



