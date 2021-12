La sempre glaciale Sonia Bruganelli si commuove per la prima volta in diretta tv: ecco cosa l’ha fatta piangere

La moglie di Paolo Bonolis crolla al GF Vip e finisce in lacrime. La produttrice non riesce a rimanere distaccata come al solito

Sonia Bruganelli, sempre glaciale, non riesce a mantenere il suo aplomb distaccato e si commuove per la prima volta in diretta tv. La moglie di Paolo Bonolis crolla al GF Vip e finisce in lacrime. Ad averla emozionata e fatta piangere è Katia Ricciarelli con la sua confessione: uscita dal reality si sposerà. Le parole che la cantante lirica usa per il suo amore commuovono la produttrice 47enne.

Katia ha confessato a Soleil Sorgé e Carmen Russo l’intenzione di andare all’altare una volta concluso il GF Vip. Alfonso Signorini la chiama in Confessionale con le due e la sprona a sbottonarsi sui suoi propositi di fiori d’arancio.

L’artista racconta: “Quest’uomo mi chiede di stare con lui per il resto della vita. Mi ha detto che gli piace perdersi nei miei occhi tenendomi la mano e che voleva passare molto tempo con me. Io non ho detto niente. Dentro di me ho detto hai visto mai. Non è sicuramente passione o cosa, è una cosa molto più alta penso”.

“Grazie a questo periodo vissuto qua dentro mi sono resa conto di tante cose, ci sono delle cose che sono mancate, mi fa paura adesso dire che resterò da sola – continua la Ricciarelli – So che questa persona c’è e questo veramente mi fa stare serena, credo che sia la conclusione di una vita come la mia, spero proprio di non sbagliare ancora, c’è sempre una cosa che spunta all’orizzonte, non te lo immagini ma c’è. Abbiamo sempre un’altra possibilità nella vita”.

La soprano 75enne ha avuto una lunga storia con il tenore José Carreras. Nel giorno del suo compleanno, il 18 Gennaio del 1986 ha sposato il conduttore Pippo Baudo dal quale si è separata nel 2004. Ora c’è quest’altro uomo. “Ci siamo conosciuti in Puglia tanto tempo fa”, rivela Katia.

Le sue parole lasciano senza parole tutti. Sonia Bruganelli piange e Signorini sottolinea la cosa sorpreso. Chiede alla sua opinionista perché sia in lacrime. “Perché mi ricordo una delle prime frasi che disse Katia appena entrata nella casa sulla forza dell’ultimo amore, questo è esattamente quel che voleva dire e mi sono commossa, emozionata, perché la penso esattamente come lei”, sottolinea con voce quasi rotta la bionda.

