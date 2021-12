Il retroscena su William e Britney Spears: cosa è successo tra i due

Britney Spears duchessa di Cambridge, madre del futuro sovrano d’Inghilterra e, un giorno, regina consorte d’Inghilterra al posto di Kate Middleton? Sembra storia controfattuale, fantascienza, eppure era escluso che succedesse davvero. Molto tempo prima di incontrare Kate, il principe William avrebbe avuto una love story “virtuale” con la pop star di fama planetaria. Cosa sarebbe successo se la regina Elisabetta non ci avesse messo il proverbiale “zampino”, mandando tutto a monte?

Una relazione “cibernetica”

A raccontare il bizzarro aneddoto è il biografo Christopher Andersen che, con le rivelazioni contenute nel suo libro “Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan”, sta creando scalpore e polemiche in tutto il mondo. Andersen ha ipotizzato, per esempio, che sia stato il principe Carlo a pronunciare le presunte frasi discriminatorie nei confronti del primogenito di Harry e Meghan, Archie.

Ora, riprendendo dal suo libro una rivelazione decisamente più leggera, ma non per questo meno intrigante, dichiara a Us Weekly: “[William e Britney Spears] hanno avuto una relazione cibernetica” negli anni Duemila e “hanno provato anche a incontrarsi”, aggiungendo: “Forse ci sono state anche delle telefonate, ma non mi risulta che alla fine siano riusciti a incontrarsi”. Per la verità la storia tra il principe William e la cantante non è proprio una novità. Nel 2002, durante un’intervista al Frank Skinner Show di Itv citata dall’Express, la Spears aveva ammesso che tra lei e il duca di Cambridge c’era stato uno “scambio di mail per un po’” e lui avrebbe dovuto raggiungerla da qualche parte, ma la cosa non aveva funzionato”.

Perché non avrebbe “funzionato”? La ragione è semplice: la regina Elisabetta si sarebbe intromessa, troncando la relazione sul nascere. Non le sarebbero piaciuti i titoli dei giornali che, a proposito di Britney, recitavano: “Da regina del pop a principessa del Galles”. A quanto pare Sua Maestà non avrebbe avuto alcuna intenzione di aprire le porte di Buckingham Palace a una cantante (l’arrivo di Meghan Markle, un’attrice, era ancora molto lontano). All’epoca Britney Spears non aveva ancora avuto i problemi psicologici e le dipendenze che, purtroppo, hanno minato la sua vita e la sua carriera.

Britney o Kate?

C’è, però, un dettaglio che non collima con la storia riportata da Andersen. La Repubblica cita un articolo dell’Independent del 2000, in cui una fonte ricorda che Il Palazzo reale avrebbe chiesto a Britney Spears di “smettere e subito di tempestare il figlio dell’erede al trono con lettere e email”. In realtà, leggendo il resoconto di Andersen, sembra proprio che lo scambio di messaggi fosse equilibrato, reciproco. Tra l’altro il biografo spiega che il principe William avrebbe avuto anche un altro flirt virtuale: “Ha avuto una relazione simile con Lauren Bush, la modella e nipote del presidente George W. Bush”.

Il duca di Cambridge non ha mai ammesso queste love story. Nel giugno del 2000, in occasione del suo 18esimo compleanno, William rilasciò un’intervista su di sé e sulla sua vita. Sebbene le domande fossero già state concordate, gli venne chiesto di raccontare la sua amicizia online con la pop star. William, infastidito, rispose: “Non mi piace essere sfruttato in questo modo”. Questa è una parte molto privata della vita del principe, infatuazioni giovanili assolutamente normali, che fanno scalpore perché il protagonista è il futuro re d’Inghilterra. Proprio per questo motivo, però, accanto a lui c’è sempre stata la Regina, pronta a guidarlo, proteggerlo e perfino a troncare relazioni ritenute inopportune. Magari questa storia con la Spears sarebbe finita da sola, come spesso accade in questi casi, ma forse la sovrana deve aver pensato che la prudenza non è mai troppa (ammesso che sia davvero intervenuta). Possiamo giudicare il suo comportamento giusto o sbagliato, ma ormai conta poco. Nel 2001 il principe William ha incontrato per la prima volta (e dal vivo) Kate Middleton, la sua anima gemella, all’Università di St. Andrews. Esattamente 10 anni dopo l’ha portata all’altare di fronte a due miliardi di persone, che seguirono la cerimonia da tutto il mondo. Il resto è storia (non virtuale).

Francesca Rossi, ilgiornale.it