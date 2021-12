Cosa faranno Kate e William per Natale 2021 (e i loro progetti per il 2022)

Pare che in casa dei duchi di Cambridge questo Natale sarà particolarmente frenetico. Non solo perché la tabella di marcia è serratissima ma anche perché tutti i membri della famiglia sono particolarmente indaffarati, dai più grandi ai più piccoli. I principini si stanno dedicando alle decorazioni e ai pensierini fai da te per tutta la famiglia, mentre Kate e William tra la scelta dei regali e gli impegni istituzionali non hanno un secondo libero. In più non ci sarà tanto tempo per riposarsi, pare che il 2022 inizierà pieno zeppo di progetti e nuovi incarichi…



“I Cambridge trascorreranno il Natale con la Regina a Sandringham”, spiega una fonte, parlando a Us Weekly . “Sarà un grande ritrovo di famiglia. George, Charlotte e Louis sono assolutamente felici di rivedere la loro bisnonna di persona”. Pare che i principini stiano dando il massimo per decorare la casa e scegliere i regali per genitori e parenti. Al centro del fervore natalizio ci sono (come spesso accade) proprio le nonne. Da una lato Carole Middleton è sempre in prima linea per farli divertire e sul profilo Instagram della sua linea di decorazioni per la casa ha raccontato di aver predisposto un albero di Natale per i bambini in modo che potessero addobbarlo. “Anche quest’anno”, ha detto, “abbiamo in programma di avere due alberi di Natale: uno per farlo decorare ai bambini e uno che faccio io”. Per la Regina, invece, i principini stanno preparando qualcosa di speciale e sembra abbiano “passato ore a scegliere i regali da parte loro” mentre, sempre secondo la fonte, “Charlotte e George hanno realizzato dei dipinti di The Christmas Story durante la lezione di arte a scuola”.



Mentre i bambini si tengono occupati, Kate e William sono presissimi dai loro impegni istituzionali e sembra che, dopo Natale, i loro doveri aumenteranno ulteriormente. “William e Kate non vedono l’ora di ricominciare nel nuovo anno”, spiega la fonte. “Vedremo una transizione di responsabilità: stanno assumendo ulteriori attività di beneficenza, partecipando a più eventi e facendo apparizioni. C’è anche un tour reale in preparazione e, naturalmente, sono fortemente coinvolti nel Giubileo di Platino”. Secondo l’esperto reale Andrew Lownie i Cambridge stanno assumendo sempre più incarichi man mano che la Regina ridimensiona i suoi. “William e Kate, che sembrano essere molto popolari, stanno entrando nella posizione che avevano Charles e Camilla”. Insomma, bello il Natale a Sandringham ma la royal family è già proiettata al 2022.



