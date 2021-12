Brad Pitt: la figlia Shiloh disperata per la decisione di Angelina Jolie

Non c’è pace per l’ex coppia più bella di Hollywood

Nuove indiscrezioni sulla guerra tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Com’è noto i due attori sono ai ferri corti da tempo e la diva di Hollywood ha ottenuto la custodia esclusiva dei sei figli. Tutti i ragazzi sono contenti di questa decisione ad eccezione di Shiloh, che sarebbe piuttosto disperata.

Come riporta il magazine americano OK!, la 15enne vorrebbe passare più tempo con il padre Brad Pitt. Un amico di famiglia ha spifferato che Shiloh – vista di recente con la madre Angelina Jolie sul red carpet – sarebbe piuttosto provata da queste liti e ripicche che hanno stravolto la sua quotidianità.

“Shiloh desidera disperatamente vedere suo padre ma non può per via delle ultime disposizioni del tribunale. Dovrà accontentarsi di un breve viaggio”, ha fatto sapere l’insider. “Shiloh è l’unica che ha deciso di non voltare le spalle al suo celebre papà”, ha aggiunto.

A quanto pare Shiloh è l’unica dei sei figli che vuole continuare ad avere un rapporto con Brad Pitt ed è triste per il fatto che passeranno l’ennesimo Natale lontani. Una condizione che l’attore conosce bene: secondo gli amici più cari l’ex marito di Jennifer Aniston non smette di sperare in una riappacificazione con la Jolie.

Pitt è stanco di questa battaglia con Angelina e vuole riunirsi con i suoi figli. Situazione alquanto complicata al momento con i ragazzi più grandi – Maddox e Pax in primis – che non vorrebbero avere più niente a che fare con Brad, accusato dai suoi eredi e dall’ex compagna di essere un padre violento e aggressivo.

L’ultima decisione del Tribunale

Dopo il divorzio avvenuto nel 2016, tra Brad Pitt e Angelina Jolie è stata guerra apertissima, con perenni accuse reciproche e, soprattutto, con continue battaglie affidate agli avvocati. L’ultimo atto di tale diatriba si è consumato lo scorso ottobre.

Il tribunale ha confermato ad Angelina la piena custodia dei sei figli che condivide con Brad. Una doccia più che gelata per la star di Sette anni in Tibet, che a settembre aveva presentato un ricorso alla Corte Suprema della California. Ricorso che è stato rigettato.

Non solo: Angelina ha deciso di vendere – senza consultare Brad – una parte di Chateau Miraval, il sontuoso castello francese dove si trova l’azienda vinicola dell’ex coppia. Un gesto che avrebbe mandato Pitt su tutte le furie.

Gossipetv.com