Gf Vip, Elisabetta Gregoraci allontana Pretelli: “Quello che abbiamo vissuto è bello ma fuori è un’altra cosa”

Elisabetta Gregoraci è uscita una settimana fa ma il suo “fantasma” continua ad aleggiare nella Casa, soprattutto per Pierpaolo Pretelli.

Il ragazzo, che per la showgirl ha avuto una forte infatuazione fin dall’inizio per la showgirl calabrese, negli ultimi giorni si è risentito per le parole che la Gregoraci gli ha riservato venerdì sera dallo studio. Da quando lei è uscita, infatti, Pierpaolo ha provato a reagire all’uscita della sua “amica speciale” e si è svagato, divertendosi e mostrando quel lato spensierato che per tre mesi ha tenuto nascosto, sovrastato dai sentimenti per Elisabetta. Ma il suo comportamento non è piaciuto alla Gregoraci, che l’ha accusato di aver fatto la vittima per la sua situazione con lei, da amante respinto.

“Io penso di dimostrare di essere uomini ci siano molti modi. Ho un bambino, lavoro come commesso in un negozio a 1.200 euro al mese e per arrotondare lavoro in un locale la sera. Non so lei perché si ostina a dirmi che non sono uomo. È fuori luogo. Quello che oggi penso è che ci sia un rapporto di amicizia, perché la stimo e le voglio bene. Le parole però hanno un peso… C’è stata sempre poca chiarezza in lei, mi mandava in confusione”, ha detto Pierpaolo Pretelli, interrogato da Alfonso Signorini che è deciso a fare chiarezza con un confronto a due.

“Devi fare il tuo percorso, quello che abbiamo vissuto è stato molto bello ma è qui dentro, fuori è un’altra cosa. Non mi andava di rovinare l’affetto tra noi, sono venuta per questo. Mi è spiaciuto come ci siamo parlati. Ci siamo avvicinati all’inizio, poi ci siamo allontanati…”, ha detto Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo attraverso il vetro. Il modello è sembrato molto più predisposto rispetto alla settimana scorsa nei confronti della showgirl. “Ci sono rimasto male quando la persona a cui tengo si è rivolta così. Mi sono divertito, poi ho avuto anche altri momenti…”, ha ribattuto Pierpaolo Pretelli, ricordando i toni della discussione di venerdì scorso, quando i due sembravano aver rotto qualcosa nel loro rapporto.

Elisabetta Gregoraci si è detta dispiaciuta per alcune parole di Pierpaolo Pretelli, che non corrispondono al rapporto vissuto: “Quando mi ha chiamata ‘cara’ mi ha ferita, così come quando ha detto che è rinato”. Pierpaolo Pretelli ha capito il discorso fatto dalla sua amica e nonostante tutto si è detto felice di quanto fatto e costruito nei mesi precedenti: “Io rifarei tutto qui dentro.”La showgirl ha rimesso i paletti con il modello, prendendo definitivamente le distanze da lei: “Viviti il tuo Grande Fratello, non voglio condizionare nessuno. Per lui provo affetto ma fuori la vita è un’altra.”

Francesca Galici, ilgiornale.it