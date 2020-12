10 film da vedere in streaming a Natale 2020

Il Natale 2020 ci vede chiusi in casa, ancora alle prese con la pandemia. Per fortuna c’è il cinema, con un’offerta ricchissima di pellicole perfette per le feste sulle piattaforme Amazon Prime Video, Disney+, Netflix e Now Tv (e non solo). Ecco il meglio dei film di Natale da gustarsi in streaming, tra classici da rivedere, commedie natalizie e titoli per famiglie.

Quello del nefasto 2020 sarà un Natale in lockdown? Fortunatamente il cinema accorre in nostro aiuto, per dimenticare un attimo il dramma della pandemia e goderci un po’ di spensieratezza in compagnia di tanti film, dai classici da rivedere ai nuovi titoli. Sulle piattaforme l’offerta è vastissima, dalle commedie natalizie più famose come:



“Mamma ho perso l’aereo” o “Una poltrona per due” a novità come il sequel di “Qualcuno salvi il Natale” (tra i film di Natale su Netflix), l’atteso “Soul” su Disney+ dal 25 dicembre o “10 giorni con Babbo Natale” con Fabio De Luigi su Amazon Prime Video. Come orientarsi tra i ricchi cataloghi? Intanto, ecco una selezione mirata con i migliori film di Natale da vedere in streaming, ovvero i film natalizi su Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e Now Tv che, se non avete mai visto, dovete assolutamente recuperare. Si va dalle commedie natalizie ai film romantici, senza trascurare i cartoni animati.

Partiamo con il film natalizio per famiglie per eccellenza. Tra i film di Natale di Disney+ spicca l’adorabile “Mamma ho perso l’aereo”, che quest’anno festeggia 30 anni dall’uscita in sala. Il piccolo Kevin McCallister (l’allora enfant prodige Macaulay Culkin) viene dimenticato a casa per le vacanze di Natale dai distratti genitori e dalla numerosa pletora di fratelli. Per giunta, due topi d’appartamento cercano di svaligiarli la casa, ma il bambino ne sa una più del diavolo e renderà difficilissima la vita ai due ladri. Un gioiellino sull’infanzia e sulla creatività, tutto da ridere, con un grande Joe Pesci. Anche su Infinity, Prime Video, Chili, Timvision, Rakuten Tv.

Italia 1 l’ha trasformato nel film di Natale per antonomasia, ma se il 24 dicembre foste impegnati (nonostante il divieto di cenoni) potete gustarvi “Una poltrona per due” quando volete su Now Tv (c’è anche a noleggio su Amazon, Chili, Rakuten Tv). Dal genio di John Landis, è una commedia irresistibile sullo scambio di ruoli tra il poveraccio e furbo Billie Ray Valentine e il ricco e viziato Louis Winthorpe III. Eddie Murphy e Dan Aykroyd sono semplicemente strepitosi e affiancati da un’affascinante Jamie Lee Curtis, ma il duo degli anziani capitalisti Ralph Bellamy e Don Ameche non è da meno. L’incipit con la Filadelfia natalizia e carezzata dall’ouverture da Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart è memorabile.

IL film di Natale: “La vita è meravigliosa” è il meraviglioso classico di Frank Capra che racconta il sogno americano (ma è anche capitalista) e soprattutto l’importanza della famiglia e dell’amicizia. George Bailey (James Stewart), brav’uomo che ha sempre messo gli affetti davanti ai suoi sogni, rischia il fallimento proprio la vigilia di Natale. Vorrebbe togliersi la vita, ma il suo angelo custode Clarence gli mostra come nella sua cittadina tutto sarebbe molto più triste se lui non fosse mai nato. Un capolavoro, disponibile anche a noleggio su YouTube, Google Play Film e Amazon Prime Video.

Da un celebre romanzo di Frances Hodgson Burnett, “Il piccolo Lord” è una favola perfetta per grandi e piccini. Il piccolo Cedric lascia le strade di New York per trasferirsi nella magione del nonno paterno, ricchissimo nobile britannico. Impara a fare il piccolo Lord Fauntleroy, ma soprattutto insegna l’amore al burbero nonnino. Il piccolo e dolcissimo Rick Schroder e l’immenso sir Alec Guinness sono un’accoppiata sublime. È uno dei titoli tra i film di Natale su Amazon Prime, presente anche su Timvision e a noleggio su YouTube e Google Play Film.

Per chi preferisce un Natale meno sdolcinato ma non privo di grandi emozioni, ci pensa Tim Burton con “Nightmare Before Christmas”, gioiello dell’animazione in stop motion ideato dal genio del regista di Burbank e diretto da Henry Selick. La poesia si fonde con l’atmosfera dark, il Natale con Halloween, nella storia del re delle zucche Jack Skeletron che non comprende la magia della festa di Santa Clause ma si redime e scopre l’amore della bambola Sally. Anche su Infinity, Chili, Timvision, Rakuten Tv, YouTube e Google Play Film.

Valeria Morini, Tv.fanpage.it