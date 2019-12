Rai1, alle 14 nuovo appuntamento con “Domenica In”

La 14° puntata di “Domenica In”, in onda domani alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con un’ampia intervista a Tiziano Ferro, da qualche anno considerato una vera star della musica internazionale, che canterà alcuni brani di successo tratti dal suo ultimo album “Accetto Miracoli”.

Elisabetta Canalis, di passaggio in Italia, si racconterà tra vita privata, impegno per il sociale ed il suo nuovo ruolo di mamma.

Grande attesa per il ritorno negli studi di “Domenica In” di Emma Marrone, che parlerà dei suoi nuovi progetti artistici e canterà due sue canzoni di successo, “Io sono bella” e “Stupida allegria”.

L’attore Edoardo Leo interverrà per presentare la nuova fiction di Rai1 “Ognuno è perfetto”, in onda dal 16 dicembre per 3 puntate, per la regia di Giacomo Campiotti e sarà accompagnato in studio da due giovani attori protagonisti della serie tv, entrambi con Sindrome di Down.

Il giornalista e scrittore Mario Calabresi sarà intervistato da Mara Vener sul suo ultimo libro.

Ampio spazio a Telethon, in occasione dei 30 anni della consueta maratona per la Raccolta Fondi per la Ricerca contro le malattie genetiche. In studio il Presidente della Fondazione Luca Cordero Di Montezemolo. La regia è di Roberto Croce.