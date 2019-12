Anna Mazzamauro è stata traumatizzata dalle suore da piccola: ‘Ora le detesto, quando le incontro per strada le picchierei’

L’attrice racconta di essere stata educata da alcune religiose terribili. Oggi non riesce a sopportare la vista delle monache.

Anna Mazzamauro, nota soprattutto per il ruolo della Signorina Silvani nella mitica saga cinematografica di Fantozzi, ha rivelato di odiare le suore. Questo astio nasce quando da adolescente fu mandata a studiare dai genitori in un istituto religioso e trovò delle monache terribili.

“Da ragazzina studiavo soltanto lettere, in matematica ero una capra.

Avevo nove e dieci in latino, italiano e greco, voti bassissimi in materie scientifiche. Avevo anche sette in condotta e stavo dalle suore. Dall’asilo al liceo. I miei avendo intravisto questo turbamento mentale, questo essere preda dei demoni del teatro, mi hanno mandato sempre dalle suore sperando di combatterlo”, ha spiegato nel programma radiofonico ‘I Lunatici’.

“Ho dei ricordi pessimi delle suore, orrendi. Detesto le monache, non le posso vedere, quando le incontro per strada le picchierei. Non voglio generalizzare, sicuramente esistono delle suore meravigliose, ma le mie non lo erano”, ha poi aggiunto.

Anche il rapporto coni genitori durante la gioventù non fu idilliaco: la scelta di fare l’attrice non era approvata dalla sua famiglia. “Vengo da una famiglia normale, borghese. Questa figlia che voleva fare la ‘bottana’ da grande veniva vista male. Questo consideravano una ragazza che voleva fare l’attrice. Se avessero assecondato questa mia diversità con calma e con amore forse avrei sofferto di meno. Pensavo di essere nel peccato totale, pensavo di essere una amorale, mi sono sempre posta con gli altri, i cosiddetti normali, come se io fossi una povera disgraziata che tentava di immettersi nel mondo”, ha concluso l’81enne.

Gossip.it