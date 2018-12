Lottie Moss, la sorella di Kate Moss fa impazzire i social

Lottie Moss e la foto hot che fa impazzire i social: la sorella di Kate è l’astro nascente delle passerelle a soli 20 anni

A soli 20 anni Lottie Moss è già una vera star. Sorella della celeberrima Kate Moss, modella inglese, la giovane Lottie infiamma le platee dei social con una foto hot da capogiro. La foto scattata alle Barbabos è già virale. Capelli mossi dal vento, fisico statuario e lato B in bella mostra, Lottie Moss non dice mai di no ad un obbiettivo.

Confrontarsi con la sorella non è facile ma, dallo scatto che è stato pubblicato sul suo profilo Instagram, la ragazza non ha nulla da invidiare. È bella e sexy quanto Kate Moss.

In pochi sanno che già da quando aveva 14 anni ha calcato le passerelle di tutto il mondo. Figlia di Peter Moss e della sua seconda moglie, Lottie si è fatta notare dai media nel 2001, durante le nozze della sorella Kate con Jamie Hince. A 16 anni arriva il suo primo contratto, con la stessa agenzia che aveva scovato la Kate Moss. Fioccano le prime copertine per Chanel e Bulgari, fino a quando nel 2014 non è stata scelta da Calvin Klein esattamente 22 anno dopo la stessa campagna a cui ha preso parte anche la sorella. La sua però è una bellezza più pulita, meno spigolosa, i magazine la paragonano a Claudia Schiffer. “Mia sorella è fantastica. Tra noi non c’è nessuna rivalità. Invidio solo il suo armadio: è più bello del mio” afferma Kate Moss, riferendosi alla sorella.

Carlo Lanna, il Giornale