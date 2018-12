Fiorello a Caterina Balivo: “Sei la Raffaella Carrà del terzo Millennio”

Apprezzamenti a Caterina Balivo da parte di Fiorello, intervenuto a “Vieni da me” con un video messaggio

Intervenuto con un video messaggio alla trasmissione “Vieni Da me”, nella puntata di giovedì 13 Dicembre, Fiorello ha voluto salutare affettuosamente Claudio Cecchetto.

Il talent scout molto in voga negli anni ’80, è stato ospitato da Caterina Balivo e, poco prima di sottoporsi all’intervista della “cassettiera”, ha ricevuto un contagiante video-saluto da parte di Fiorello. Lo showman inoltre ha riempito di complimenti la stessa Balivo.

“Sappi che è pericolosissima” esordisce Fiorello in trasmissione, “in Rai lo dicono tutti.” E poi aggiunge: “Dimenticavo sei già lì. Claudio, non ti preoccupare, stai tranquillo. Caterina Balivo è la Raffaella Carrà del terzo millennio. “ Inoltre: “Se diventi sindaco portala con te. La vedo bene alle Pari Opportunità” scherza, in riferimento alla candidatura a sindaco del celebre talent scout. Subito arriva la risposta della stessa Balivo che, emozionata afferma: “Grazie, Fiore. Ho tre parole da dire: Vieni da Me.”

In trasmissione oltre a Fiorello è intervenuto, con un altro video-messaggio, anche Gerry Scotti. Il conduttore di Canale 5, scoperto proprio da Cecchetto, afferma: ”Per una volta con te non voglio parlare del passato ma del futuro” ironizza, “so cosa bolle in pentola. Ma chi te lo fa fare?” chiede bonariamente il conduttore di Caduta Libera.

Carlo Lanna, il Giornale