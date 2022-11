La puntata evento del talk show condotto da Silvia Toffanin, interamente dedicata al cantautore di Latina, ha raggiunto 2 milioni e mezzo di telespettatori

A “Verissimo” ascolti record per Tiziano Ferro. “Verissimo presenta: Io sono Tiziano“, la puntata evento del talk show condotto da Silvia Toffanin interamente dedicata ad un artista amatissimo come il cantautore di Latina, ha raggiunto nella prima parte 2.579.000 spettatori totali, con una share del 21.42% (25.04% sul pubblico attivo, che sale al 32.17% sui giovani 15-34 anni) e nella seconda 2.442.000 spettatori totali, share del 17.52% (21.05% sul pubblico attivo). Lo speciale, primo nel suo genere nella storia di “Verissimo”, ha toccato un picco di 2.746.000 spettatori totali.

Inoltre, #Verissimo è entrato al primo posto nelle tendenze italiane su Twitter e si è posizionato tra i programmi più commentati sui social. Nel corso della settimana ha raggiunto su Instagram oltre 40 milioni di interazioni.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, è soddisfatto: “Mi congratulo con Silvia Toffanin, che nello speciale dedicato a Tiziano Ferro ha ancora una volta superato sé stessa per stile, empatia, misura. ‘Verissimo’, sempre più un punto fermo della proposta editoriale dell’ammiraglia Mediaset, nei due appuntamenti del weekend si distingue per una solida audience e quale esempio di tv garbata e vicina al cuore delle persone. Risultati importanti e mai scontati, per i quali ringrazio con calore Silvia, la squadra autoriale e i team produttivi e giornalistici del programma. Bravi!”.