Totti-Ilary, Alex Nuccetelli: «Lei non provava più niente, non so come siano durati 20 anni»

La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi resta al centro del gossip italiano. In una recente intervista, l’amico dell’ex calciatore della Roma, Alex Nuccetelli, ha rivelato altri dettagli del matrimonio tra Totti e la Blasi.

Alex Nuccetelli è intervenuto ai microfoni di Turchesando di Radio Cusano, dove ha ribadito come la showgirl ormai non provasse assolutamente nulla per l’ex capitano della Roma. «Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni».

In più, secondo Nuccetelli, Ilary non sarebbe stata abbastanza vicino a Totti nei suoi momenti difficili: «Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli».