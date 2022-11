Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme. Arriva l’ufficialità

Postano selfie di coppia felici e abbracciati per comunicare ai fan il ritorno ufficiale

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi posano per un selfie social felici e abbracciati.

Paparazzati più volte, arriva l’ufficialità: il ritorno di fiamma c’è stato e finalmente la coppia torna allo scoperto con i fan mostrando tutto il suo ritrovato amore. L’incontro avviene a cena nel ristorante di famiglia di lui. Lei alza il calice, lui si lascia fotografare sorridente mentre si abbracciano.

Le foto per ufficializzare il ritorno in coppia

A togliere ogni dubbio sul ritorno di fiamma, mancava solo la conferma dei diretti interessati. Erano solo voci che giravano da tempo. Poi qualche ora prima della cena nel locale della maison, Tomaso Trussardi ha postato una foto di Michelle Hunziker con il cane Odino tra le braccia. Un gesto che è stato subito letto dai più come il segnale che l’imprenditore volesse comunicare ufficialmente il ritorno di fiamma. Poi lui ha filmato le sue ore in negozio, tra vetrine e clienti, per passare alla tavolata con Vittorio Feltri, che – guarda caso era stato proprio il Cupido di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Intanto la conduttrice tv mostrava nelle Storie come si stava preparando per uscire: dai capelli al trucco. E quando finalmente è stata pronta, è comparsa sui social tra le braccia del marito. Lei alza il calice e brinda sorridendo all’obiettivo, lui la fotografa e la posta sul suo profilo orgoglioso. E infine, ecco spuntare la foto di coppia sorridenti più che mai e abbracciati come una volta.

La separazione a gennaio

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avevano sorpreso tutti quando a gennaio hanno annunciato la separazione. Come un fulmine a ciel sereno, il comunicato recitava così: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

Il flirt con Giovanni Angiolini

Per tutta l’estate Michelle Hunziker è apparsa raggiante accanto al chirurgo estetico sardo Giovanni Angiolini. Con lui ha trascorso fughe romantiche in gommone, cene al chiaro di luna e siparietti hot tra le onde. Poi a settembre dei due si sono perse le tracce, trasportati su altri lidi ben distanti l’uno dall’altra. Per lei si è parlato di una voglia di riavvicinarsi all’ex marito, per lui altri flirt e altri gossip. Tomaso Trussardi non ha preso bene la parentesi estiva di Michelle Hunziker e, malgrado volesse tornare con la moglie, ha resistito diverso tempo concedendosi anche qualche frecciatina all’altro. Senza mai menzionarlo in una intervista al “Corriere della Sera” di qualche giorno fa di Giovanni Angiolini ha detto: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”. Chiuso il capitolo Angiolini, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono pronti a ricominciare più forti e innamorati che mai.

Michelle Hunziker nonna

L’autunno per Michelle Hunziker è un fiume in piena di emozioni. Oltre al ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi, la conduttrice tv sta vivendo la gioia di diventare nonna: la figlia Aurora Ramazzotti, avuta dal suo ex marito Eros Ramazzotti, è in dolce attesa di un maschietto e lei non vede l’ora di avere tra le braccia il suo nipotino.