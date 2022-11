Jay Leno, star tv Usa, ricoverato per ustioni dopo un incendio

Lo storico conduttore del The Tonight Show, ferito al volto dalle fiamme divampate da una delle oltre centottanta automobili della sua collezione privata in un garage di Los Angeles, attende la guarigione in un centro per ustioni

“Ho riportato alcune serie ustioni a causa di un incendio provocato dal carburante. Sto bene. Ho solo bisogno di una o due settimane per tornare in piedi”. Jay Leno, 72 anni, storico conduttore e comico statunitense, ha confermato di essere stato coinvolto in un incendio nel suo garage di Los Angeles dove, come ha riportato TMZ, una delle oltre centottanta automobili della sua collezione di veicoli ha preso fuoco, danneggiando così la parte sinistra del volto ma risparmiando l’occhio e l’orecchio. Un’ambulanza ha poi trasportato Leno al Grossman Burn Center, dove il conduttore è stato ricoverato per curare le ferite. “È di buon umore ed è commosso da tutte le domande sulla sua condizione e dagli auguri di guarigione” ha dichiarato alla CNN una portavoce della struttura. “Vuole far sapere a tutti che sta bene e che si trova “nel migliore centro per ustioni degli Stati Uniti””.

UN VOLTO FAMILIARE DELLA TV AMERICANA

Dal 1992 al 2009 Leno ha condotto The Tonight Show, uno dei programmi televisivi di talk e varietà più seguiti negli Stati Uniti, collezionando nelle cinque serate settimanali circa 4.8 milioni di spettatori. Dopo una breve parentesi come conduttore del The Jay Leno Show, la star ha nuovamente ripreso in mano le sorti del primo programma televisivo fino al 2014, quando ha ceduto il posto a Jimmy Fallon. Nel 2015 Leno ha poi lanciato la serie Jay Leno’s Garage, che negli 88 episodi delle 7 stagioni ha raccontato le storie di automobili uniche, e nel 2021 ha revitalizzato il game show comico You Bet Your Life.

IMPEGNI ANNULLATI

L’incidente ha impedito a Leno di intervenire ad un evento finanziario tenutosi la scorsa domenica. “La sua famiglia non è stata in grado di fornirci molti dettagli, ma c’è stata una emergenza medica molto seria che ha impedito a Jay di viaggiare” si legge in una mail indirizzata ai partecipanti e riportata da Variety. “Tutto ciò che sappiamo è che è vivo, quindi stasera rivolgiamo le nostre preghiere a lui e alla sua famiglia”.