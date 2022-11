I Blur annunciano il loro primo concerto dal 2015, la reunion nel 2023 a Londra

La band di Damon Albarn torna a solcare il palco: ecco tutti i dettagli dell’evento attesissimo dai fan

I rumor di una reunion dei Blur circolavano già da qualche mese, tra chiacchiere e speranze dei fan. Ora però arriva la conferma ufficiale da parte dello stesso gruppo, che si è tenuto lontano dal palco per oltre 6 anni. Il loro ultimo album, The Magic Whip, risale al 2015 ed è proprio il 29 novembre 2015 che i componenti della band inglese hanno cantato insieme per l’ultima volta annunciando l’uscita del disco durante il tour.

LA REUNION DEI BLUR: I DETTAGLI DELL’EVENTO

Di un ritorno insieme della band regina degli anni ‘90, si parlava già durante la pandemia, nel 2020. Lo stesso frontman del gruppo, Damon Albarn, aveva accennato ad un possibile ritorno del gruppo dando il via ai rumor. Il grande evento è fissato per sabato 8 luglio 2023 e ad ospitare la band simbolo del Britpop sarà lo Stadio di Wembley a Londra. Il ritorno sul palco del gruppo di Albarn non arriva però casuale. D’altronde, l’artista aveva sempre manifestato nostalgia per il gruppo, ma non era disposto ad un ritorno che non fosse in grande stile: “Mi manca suonare con i Blur, mi mancano le canzoni, ma deve essere l’occasione giusta, non vogliamo salire sul palco tanto per fare” aveva dichiarato in un’intervista. Il grande concerto dell’estate che vedrà Albarn riunirsi a Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree cadrà infatti a trent’anni da Parklife, lo storico album con il quale il gruppo scalò le classifiche inglesi e internazionali nel 1994, guadagnandosi per settimane il primo posto. Saranno tre gli artisti a supporto che apriranno il concerto della prossima estate: Slowthai, Self Esteem e i Jockstrap.

LA REUNION DEI BLUR, LE DICHIARAZIONI DEL GRUPPO

Nei sette anni che dividono il ritorno dei Blur dal loro ultimo concerto, i componenti non sono certo rimasti con le mani in mano. Se Albarn ha da poco completato un nuovo tour con i Gorillaz, Dave Rowntree pubblicherà a gennaio 2023 il suo primo album solista, mentre Alex James è impegnato a lavorare nella sua fattoria e Graham Coxon ha pubblicato alcuni singoli negli ultimi 12 mesi e il libro autobiografico Verse, Chorus, Monster!. Non sono però solo i fan a gioire del ritorno del Britpop sul palco: “Amiamo suonare quei pezzi e crediamo sia arrivato il momento giusto per farlo” ha dichiarato Damon Albarn. Insieme a lui, il chitarrista Graham Coxon: “Non vedo l’ora di tornare a suonare di nuovo con i miei fratelli e rivisitare quelle canzoni. I concerti live dei Blur per me sono sempre fantastici. Una buona chitarra, un amplificatore acceso e tantissime facce sorridenti”. L’entusiasmo arriva anche da parte del bassista, Alex James che ha dichiarato: “È sempre qualcosa di veramente speciale quando noi quattro entriamo in una stanza. È bello pensare che l’8 luglio la nostra stanza sarà lo stadio di Wembley” postando su Instagram un video dei Blur in concerto e l’immagine di un giornale con la notizia dell’evento e un grande cuore. “Dopo il caos degli ultimi anni, è fantastico tornare a suonare insieme alcune canzoni in una giornata d’estate a Londra. Spero di vedervi lì” ha affermato Dave Rowntree, alla batteria.