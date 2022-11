“Dolce papà”: la dedica di Jennifer Aniston al padre morto a 89 anni commuove il mondo

L’attrice ha pubblicato una serie di foto che ritraggono nel corso degli anni la star di Friends insieme al padre

“Dolce papà. Eri uno degli esseri umani più belli che io abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia andato a librarti nei cieli in pace e senza dolore. Ti amerò fino alla fine dei tempi. Non dimenticare di farmi visita”. ”E l’11 novembre, per giunta! Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me”.

È il commovente post di Jennifer Aniston pubblicato sul suo profilo Instagram con il quale, a corredo di una serie di foto che ritraggono nel corso degli anni la star di Friends insieme al padre, l’attrice comunica la morte del papà 89enne, John Antony Aniston.

John era nato a Creta il 24 luglio del 1933.

Yiannis Anitios Anastassakis (questo il nome all’anagrafe) è stato un attore greco-americano, conosciuto principalmente per il suo ruolo di Victor Kiriakis nella serie “Days of Our Lives”, (Il tempo della nostra vita), soap opera americana nata nel 1965 e tutt’ora trasmessa negli Stati Uniti dal network Nbc. Aniston ha iniziato a farne parte nel luglio del 1985 e da allora è stato sempre uno dei personaggi principali.

La sua famiglia si trasferì negli Stati Uniti quando lui aveva due anni; il padre anglicizzò i nomi della famiglia al suo arrivo in America. La famiglia si stabilì a Chester, in Pennsylvania, dove gestì un ristorante. John Aniston aveva interpretato un altro personaggio, un medico, il dottore Eric Richsrds, nella soap “Il tempo della nostra vita” nel 1969-70, per interpretare poi nella stessa serie dal 1985 fino a pochi mesi fa il personaggio di Victor Kiriakis. Ha recitato anche nelle soap “Aspettando il domani”, nel ruolo di Martin Tourneur, e “Love of Life”. Aniston è apparso anche due volte nel telefilm “Il tenente Kojak” – la star di quella serie, Telly Savalas, è stato il padrino di Jennifer – ed è apparso anche in episodi di “Il virginiano”, “Star Trek: Voyager”, “Missione impossibile”, “Quella strana ragazza”, “Un detective in corsia”. John Aniston è stato sposato con la defunta attrice Nancy Dow (madre di Jennifer) dal 1965 fino al divorzio del 1981 e poi con l’attrice Sherry Rooney, conosciuta in “Love of Life”, dal giugno 1984. Oltre alla seconda moglie e alla figlia attrice, lascia il figlio Alexander.