Diletta Leotta con Loris Karius in vacanza a Miami

La coppia approfitta della pausa calcistica per regalarsi il primo viaggio a due

Diletta Leotta e Loris Karius prendono il volo.

La neocoppia si concede una vacanza a Miami e fa sognare i fan. La conduttrice sportiva pubblica una foto in costume mandando in estasi i follower, il calciatore posta il panorama. La pausa calcistica per i Mondiali del Qatar consente ai due di godersi qualche giorno di relax al caldo tra bikini bombastici e feste bollenti.

Il primo viaggio di coppia

Diletta Leotta posta uno scatto mozzafiato in bikini bluette e scrive “Holiday”. I follower sognano e restano incollati al suo profilo social sperando di poter scorrere altre immagini sexy. Intanto anche il fidanzato Loris Karius spoilera la destinazione del loro primo viaggio di coppia. I due hanno scelto Miami per godersi sole, mare e relax in questo lungo periodo senza campionato e senza coppe internazionali. Infatti, i tifosi delle squadre italiane e di Diletta Leotta (che segue i pre e post partite di campionato) resteranno senza match calcistici fino all’inizio del 2023, visto che per un mese circa ci saranno i Mondiali in Qatar e poi ci sarà la sosta per le festività natalizie.



Diletta Leotta e Loris Karius

La storia tra Diletta Leotta e Loris Karius è sbocciata da poco ma ha già percorso tanta strada. Londra è la loro city d’amore dove lui gioca nel Newcastle e lei studia inglese per perfezionare la sua conoscenza della lingua. Milano è la città in cui vive Diletta Leotta e dove è stato paparazzato il primo bacio con Loris Karius. Proprio all’ombra della Madonnina la coppia è stata pizzicata a cena. Del resto, Diletta Leotta e Loris Karius vivono il loro amore alla luce del sole senza nascondersi. E proprio alla luce del sole di Miami si attendono altri siparietti insieme.



Diletta Leotta e l’addio a Giacomo Cavalli

Prima di Loris Karius, Diletta Leotta faceva coppia con il modello Giacomo Cavalli. Per diverso tempo hanno vissuto un amore segreto cercando di mantenere il silenzio sulla loro unione. Erano usciti ufficialmente allo scoperto a settembre in occasione del matrimonio del fratello di Diletta Leotta, Mirko Manola. Si sono presentati insieme alle nozze e hanno posato per le foto di famiglia mostrandosi per la prima volta come coppia. Ma poche settimane dopo il loro flirt era già ai titoli di coda. Per Diletta Leotta, che nel suo passato sentimentale vanta storie d’amore anche con Can Yaman, Daniele Scardina e Matteo Mammì, un nuovo capitolo si apre con Loris Karius.