Tra novità e vecchie conoscenze, è tutto pronto per Sex and The City

È stata la serie che ha sdoganato il sesso in tv. Regina di ascolti incontrastata, vincitrice di 8 Golden Globe e 7 Emmy Award, le “ragazze” di Sex & The City hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei fan. In onda in America nel lontano 1998 per un totale di sei stagioni (l’ultimo episodio risale al febbraio del 2004), dalla serie tv sono stati prodotti ben due film per il grande schermo e una serie spin-off sulla gioventù di Carrie. Ora è tempo di tornare a New York, in quella città che brulica di amori, sogni e seconde possibilità, per conoscere un nuovo capitolo della storia di Carrie e co. Il 9 dicembre, in contemporanea con gli States, su Sky e NowTv arrivano i primi due episodi di …And Just Like That. La serie sequel di Sex & The City viene realizzata ben undici anni dopo l’ultimo film, e promette di raccontare la vita delle ragazze di Manhattan alla soglie dei cinquant’anni.

Di cosa parla la serie tv?

Al timone di questo ambizioso progetto c’è Darren Star, che è stato il fautore del celebre franchise televisivo, e il primo che ha sempre creduto in un racconto tutto al femminile. Della trama ufficiale si sa ancora poco o nulla. Al centro del racconto ci sono Carrie (Sarah Jessica Parker) Miranda (Cyntia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) alle prese con le nuove sfide della vita. Alle soglie dei cinquant’anni, una volta che tutte hanno coronato il loro sogno d’amore e con un lavoro molto soddisfacente, la serie tv regala uno sguardo disinibito ma bellissimo alla New York post-pandemia e al mondo delle donne in una realtà in continuo movimento. In And Just Like That, il quartetto però diventa un terzetto dato che la mitica Samantha Jones (Kim Cattrall) non sarà presente nella serie, ma nonostante la delusione, i produttori hanno promesso una storia che non deluderà i fan. E soprattutto, come riportano gli spoiler, è nei primi episodi che verrà spiegato il motivo dell’assenza di Samantha.

“Ma la verità è che la vita è piena di sorprese”

Nelle ultime ore è stato già lanciato il primo trailer della serie tv. 8 gli episodi previsti, di cui i primi due andranno in onda il 9 dicembre per proseguire poi ogni giovedì. Le prime immagini mostrano una New York magica, quasi fatata, in cui le protagoniste si muovono con agilità. Nonostante l’assenza di Samantha, ci saranno molte guest star. Da Chris Noth nei panni di Mr. Big, a Sara Ramirez (volto celebre di Grey’s Anatomy) e poi Nicole Ari Parker, Mario Catone, David Eigenberg e Evan Handler. Anche il sequel è basato sui personaggi ideati da Candace Bushnell e presentati nel romanzo “Sex and the City”, disponibile in Italia grazie a Mondadori.

Carlo Lanna, ilgiornale.it