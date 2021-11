Mara Venier, furia a Domenica In nel dibattitto sul covid: «Chi non è interessato, vada fuori»

A Domenica In si torna a parlare di Covid e tra gli ospiti di Mara Venier ci sono medici ed esponenti istituzionali come Pierpaolo Sileri, Francesco Le Foche e Ilaria Capua (quest’ultima in collegamento). L’obiettivo è quello di fare chiarezza sulla terza dose e sul vaccino ai bambini, alla luce della situazione epidemiologica. Qualcosa, però, fa arrabbiare Mara Venier: un fastidioso brusio proveniente dal pubblico, che distrae la stessa conduttrice. Alla fine, nel tentativo di farsi sentire (e di sentirsi), la conduttrice è costretta a lanciare un monito: «Vogliamo dare un contributo, in un momento in cui ci sono incertezza e confusione, a tutti gli italiani interessati. Chi non lo è, vada pure fuori».

