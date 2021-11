Liz Hurley è “Capri – Person of the Year Award”

L’attrice inglese Liz Hurley riceverà il ‘Capri – Person of the Year Award’ nel corso del 26.mo “Capri Hollywood – The International Film Festival” che a fine dicembre porterà nel Golfo di Napoli le star del cinema.



L’ex super-modella è da sempre in prima linea in attività benefiche nella lotta all’Aids (con la fondazione di Elton John) e sui temi della salvaguardia del pianeta.

Da anni alla ribalta delle cronache mondane (anche per la lungo fidanzamento con l’attore Hugh Grant), Liz Huerly è tra le protagoniste delle feste Netflix con il film ‘Natale con il babbo’ diretto dall’irlandese Mick Davis e dal regista e produttore francese Philippe Martinez. Quest’ultimo sarà a Capri anche nella veste di Chairman del ‘Capri Special Contest’ che ha sin qui raccolto oltre 1350 opere da 83 paesi attraverso la piattaforma internazionale Filmfreeway.com (iscrizioni aperte fino al 5 dicembre).

L’evento, promosso col sostegno della DG del MiC e della Regione Campania, con il patrocinio della Croce Rossa Italiana e la partecipazione di sponsor privati, si terrà dal 26 dicembre al 3 gennaio nell’isola l’Isola Azzurra e in diverse altre località turistiche campane. Presieduto dal regista Roberto Andò, il “Capri, Hollywood Festival” 2021 è organizzato dall’Istituto Capri nel Mondo con un board onorario che include, tra gli altri Marina Cicogna, Franco Nero e Tony Renis insieme ai premi Oscar Bille August, Alessandro Bertolazzi, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Bobby Moresco e Nick Vallelonga. Negli anni producendo prima “Washington, Italia Festival” poi con “Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival” (dal 2006) nella settimana degli Oscars al Teatro Cinese di Hollywood, il legame tra Capri e il cinema Usa si è fatto sempre più forte.

Nel 2019 tra gli obiettivi centrati l’Oscar alla carriera e la Stella sulla Hollywood Walk of Fame per la presidentessa onoraria del Festival Lina Wertmuller. L”Istituto ha lavorato attivamente per la Stella a Bernardo Bertolucci e Andrea Bocelli (2008 e nel 2010) e per l’Oscar e la Stella ad Ennio Morricone (2016).

ANSA