Lino Banfi: “Adoro le clementine calabresi”

“Ringrazio l’amico Fabio Pistoia per avermi fatto dono, anche quest’anno, delle squisite clementine di Corigliano Rossano, un prodotto che merita di essere valorizzato”. Lo ha detto Lino Banfi, popolare attore e Ambasciatore Unesco, che giorni fa ha ricevuto l’ agrume prodotto dall’imprenditore Aldo Salatino ed è legato da un rapporto di sincera amicizia al giornalista Fabio Pistoia.

Le clementine del collaudato brand “Adottaunclementino” prodotte a Corigliano Rossano tornano dunque a deliziare anche i celebri personaggi del mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo, con l’obiettivo di perseguire lusinghieri risultati.

“In tempi di “svendita” del prezioso prodotto calabrese addirittura all’inizio della nuova stagione agrumicola – scrive Pistoia in una nota -, l’idea di valorizzare le stesse clementine su scala nazionale rappresenta un valore aggiunto sul quale puntare per tutelare e rafforzare quest’autentica eccellenza del territorio”.