Gli Eternals dominano ancora gli incassi, poi Zlatan

Chiude il podio The French Dispatch. Box office -8%

Sono ancora gli Eternals della Marvel a dominare il botteghino del fine settimana: il film diretto dal premio Oscar Chloé Zhao, con Salma Hayek e Angelina Jolie, ha rastrellato nel week end oltre 1,7 milioni di euro, sfiorando così un bottino da 6,5 milioni in due settimane, stando ai dati Cinetel.

Alle spalle degli Eterni debutta Zlatan, biopic di Jens Sjörgen su Ibrahimovic, che in quattro giorni tocca quasi 1 milione di incasso.

Sul terzo gradino del podio un’altra new entry, The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson ispirato al New Yorker, con 719 mila euro.

Ancora un esordio in quarta posizione, Per tutta la vita, dramedy di Paolo Costella con un ricco cast che va da Ambra Angiolini a Fabio Volo, da Claudia Pandolfi a Claudia Gerini, che porta a casa circa 440 mila euro in quattro giorni nelle sale. Scivola dalla seconda alla quinta posizione Io sono Babbo Natale, con l’ultimo Gigi Proietti e Marco Giallini: la commedia di Edoardo Falcone raccoglie circa 430 mila euro, superando 1,1 milioni di incasso totale. Alle sue spalle Freaks out, il kolossal di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto, che perde due posizioni ed è sesto (358 mila euro nel week end, oltre 2,1 complessivi).

Settima posizione in classifica per La Famiglia Addams 2 (era al terzo posto una settimana fa, con 345 mila euro, per un totale di oltre 2,6 milioni), seguita dalle Madres Paralelas di Pedro Almodovar (con 236 mila euro, che portano il bottino complessivo del film a superare i 2 milioni).

Al nono posto debutta L’uomo nel buio – The man in the dark, il thriller-horror diretto da Rodo Sayagues con protagonista Stephen Lang, sequel del campione di incassi Man in the Dark, con 137 mila euro. Chiude la top ten il blockbuster Venom: la furia di Carnage, che deve accontentarsi di 131 mila euro (ma sfiora i 7 milioni complessivi).

Nel complesso, il box office tocca i 6,3 milioni di euro, scontando un calo dell’8% rispetto alla settimana scorsa (6,8 milioni).

