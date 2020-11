Silvia Mazzieri, Alba in Doc: “Ho superato tutto grazie alla meditazione”

Periodo d’oro per l’attrice 27enne, ex concorrente di Miss Italia, dopo tanti rifiuti e provini andati male

Momento di felicità per Silvia Mazzieri. Complice il grande successo della fiction Rai Doc-Nelle tue mani l’interprete toscana è diventata molto popolare in Italia. In tanti tifano per il suo personaggio, la specializzanda Alba innamorata del collega Riccardo. Prima di raggiungere questo traguardo, però, Silvia ha faticato parecchio e ha ricevuto diverse porte in faccia. Non è facile gestire stress, delusione e rabbia in certi contesti ma la Mazzieri è riuscita a farlo grazie all’aiuto della meditazione, una pratica che le ha cambiato la vita.

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più la 27enne ha spiegato come questa antica arte l’abbia in qualche modo salvata e l’abbia aiutata ad affrontare la vita in maniera diversa, decisamente più saggia e matura. Silvia Mazzieri ha scoperto la meditazione tramite un amico buddista e da allora non l’ha più lasciata. Ma l’attrice ha ribadito che nonostante pratichi quotidianamente la meditazione non ha di certo smesso di credere nella fede cattolica e nei suoi principi:

“Non bisogna convertirsi per praticare meditazione. Io sono cattolica, però faccio meditazione ogni giorno. Faccio una serie di esercizi, basati sulla respirazione, che mi permettono di rilassarmi, di essere pervasa da una sensazione di benessere ed energia. Questo mi aiuta ad affrontare le difficoltà, a superare i momenti duri, sul set e fuori. La meditazione mi aiuta a prendere consapevolezza delle mie emozioni e a gestirle. Mi ha insegnato a cercare di vedere sempre il lato positivo delle cose”

Una lezione importante per Silvia Mazzieri, che è stata bocciata a tanti provini prima di ottenere qualche ruolo in alcune fiction Rai. Prima di Doc-Nelle tue mani ha lavorato alle prime due stagioni de Il Paradiso delle Signore, a La strada di casa e a Vivi e lascia vivere. Il debutto è invece avvenuto nel 2010 quando, neppure maggiorenne, ha partecipato a Miss Italia (all’epoca ha vinto Francesca Testasecca) conquistando la fascia di Miss Cinema.

Dopo il concorso di bellezza Silvia ha capito che la sua strada era la recitazione: ha lasciato la Toscana, si è trasferita a Roma e ha cominciato a studiare recitazione. Da bambina il suo sogno era però ben diverso: per anni la Mazzieri è stata una promessa dell’atletica. Dagli undici ai diciassette anni ha gareggiato a livello agonistico, imparando il rigore e la disciplina.

Ora Silvia Mazzieri è attesa sul set della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. La fiction Rai ha appassionato oltre 8 milioni di telespettatori ed è stata confermata una seconda parte. Le riprese delle nuove puntate dovrebbero iniziare, Coronavirus permettendo, i primi mesi del 2021. Ancora una volta il set sarà allestito tra Roma e Milano.

