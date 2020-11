David di Donatello 2021, in gara anche i film usciti in streaming

Una nota ufficiale apre le porte della competizione anche ai film non usciti in sala: “Per non penalizzare ulteriormente l’industria cine-audiovisiva e il lavoro creativo dei talenti che la animano”

Ai David di Donatello 2020-2021 potranno gareggiare anche i film diffusi in streaming. “In considerazione della gravità del momento”, si legge in una nota ufficiale diramata dagli organizzatori del premio, “la Presidente Piera Detassis e il Consiglio Direttivo dell’Accademia del Cinema Italiano all’unanimità hanno deciso che, esclusivamente per l’anno in corso, siano considerati eleggibili per le candidature dei



Premi David di Donatello 2020/21 tutti i film italiani la cui uscita era stata prevista in origine per la sala e che invece, a causa dell’emergenza epidemica e della chiusura dei cinema in diversi periodi dell’anno, sono stati diffusi attraverso le piattaforme streaming e VOD (video on demand)”.

La decisione, prosegue la presidente Detassis, ha lo scopo di “non penalizzare ulteriormente la nostra industria cine-audiovisiva e il tanto lavoro creativo dei talenti che la animano e ne determineranno certamente la ripresa. Il David, che rappresenta tutti i lavoratori, i mestieri, le categorie e le associazioni del cinema – conclude – intende così esprimere vicinanza a tutti coloro che stanno affrontando con ansia, ma anche inesausta energia, modalità distributive restrittive inedite e più che mai complesse”. Sono molti i film italiani già pronti ma “bloccati” a causa delle chiusure e delle limitazioni imposte negli ultimi mesi alle sale cinematografiche.





